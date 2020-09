Nem kell ide partimód - újra Hamiltoné a pole!

A kvalifikáció ismét remek időjárási körülmények között zajlott. Napsütés és viszonylag meleg fogadta a mezőnyt délután is. Ez volt a partimódok betiltása utáni első időmérő, ezért kíváncsian várhattuk, hogy miként változnak az erőviszonyok.

Az időmérő első szakaszának kezdetén a papíron leglassabb csapatok autói jöttek ki a pályára. Az legelső mért köröket a Haas, a Williams, az Alfa Romeo és a Ferrari pilótái futották meg. Leclerc első gyors körét azonnal el is vették, így Vettel állt az élen egy ideig.

Utána pedig érkezett a mezőny többi tagja is. Csak úgy záporoztak a körök, de számos pilótának vették el az első mért idejét, mivel túl szélesre futottak a Parabolicában, így többeknek is muszáj volt újra kimenni a pályára.

A Q1 végén pedig érkezett a várt tömörülés és a forgalmi dugó, 5-6 pilóta is egymással szó szerint versenyezve kezdte meg a gyors körét. Megpróbálták egymást kifékezni az első kanyarban, Räikkönen majdnem felöklelte Ocont, Vettel pedig pórul járt, és ki is esett. Rajta kívül még a két Williams, Grosjean és Giovinazzi vérzett el.

Vettel, Räikkönen és Russell is hangosan panaszkodott a rádióban az incidensek után a kialakult helyzet miatt, de mondhatjuk, hogy ez már várható volt a tavalyi év után.

A második szakasz egyből egy komoly idővel keződött, hiszen Lewis Hamilton azonnal új pályacsúcsot futott 1:19,092-es körrel. Láthatjuk, hogy ennyit ért az időmérős motormódok betiltása.

Az újabb próbálkozásokra a Q2 végéig kellett várni, ahol most nem volt akkora kavarodás és verseny, mint az előző szakaszban, de igazán nem tudott javítani senki, kivéve Bottast, aki már egy 1:18,952-es körrel verte a mezőnyt.

Sergio Perez, Racing Point RP20, Romain Grosjean, Haas VF-20, Nicholas Latifi, Williams FW43, and Kevin Magnussen, Haas VF-20, out of the pits

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images