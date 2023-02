Vasseur szerint idővel csökkenni fog a Bin Szulajm körüli felhajtás

Bin Szulajm utóbbi hetei nem a sikerekről szóltak, és egy komoly vihar közepén találta magát, miután több területen is összekülönbözött a sorozat kereskedelmi jogainak birtokosával.

A legnagyobb port talán az kavarta, amikor közösségi oldalán tett megjegyzéseket arról, hogy Szaúd-Arábia állítólag 20 milliárd dollárért meg akarta venni az F1-et a Liberty Mediától, mivel szerinte nem szabad a széria értékét „felfújni”, mert az sok szempontból nem tenne neki jót.

Az F1 ezt követően még egy hivatalos levelet is küldött az elnöknek, melyben kifejtették, hogy az FIA-nak nem áll jogában ily módon beleavatkozni a sorozat kereskedelmi ügyeibe, hiszen az akár káros is lehet a részvényesekre nézve.

És nem ez volt az egyetlen kétes ügye mostanában a tavalyi év eleje óta hivatalban lévő elnöknek, hiszen nemrég szexista megjegyzések kerültek elő vele kapcsolatban, melyeket nagyjából 20 évvel ezelőtt mondott, így az FIA-nak magyarázkodnia is kellett, és kifejtették, hogy mindez nem tükrözi Bin Szulajm jelenlegi nézeteit.

Emellett pedig egy brit parlamenti politikus is nemtetszését fejezte ki irányába, miután az FIA vezetője nem válaszolt neki a tavaly küldött levelére, melyben aggodalmát fejezte ki sok olyan ország kapcsán, ahol manapság F1-es futamot rendeznek, miközben azok az emberi jogok szempontjából problémás múltra tekintenek vissza.

Ez a sok negatív hír pedig olyan pletykákat indított el, hogy az FIA-n belül lehetnek olyan csoportok, akik szívesen megszabadulnának a korábbi raliversenyzőtől, és állítólag az F1 is hasonló lépésen töri a fejét.

Egy ehhez hasonló helyzet pedig komoly politikai kavarodást eredményezhetne az új F1-es szezon kezdete előtt. A ferraris Vasseur azonban úgy véli, ez az egész csak azért vált akkora sztorivá, mert jelenleg nem igazán van miről beszélni, és ha elindulnak a pályán zajló események, akkor mindez elcsendesedik majd.

„Meg vagyok győződve arról, hogy ha az autók kihajtanak a pályára, ez némileg háttérbe fog majd szorulni. Biztosan lesznek majd megbeszélések, de ahogy mindig, most is remélem, hogy a továbbiakban is a sport oldalán marad majd a hangsúly.”

