Vasseur szerint ebben hasonlít a legjobban Hamilton és Leclerc

Amilyen pazarul kezdődött Charles Leclerc 2022-es szezonja, annyira siklott ki a nyári szünethez közeledve. A monacói hátránya 80 pont Max Verstappen mögött az egyéni pontversenyben, amiben nagy szerepet játszottak a Ferrari megbízhatósági problémái, de a pilóta egyéni hibái is.

Leclerc a jelenlegi Alfa Romeónál mutatkozott be a Forma-1-ben, de már korábban is dolgozott együtt Frederic Vasseurrel, akinek oldalán bajnoki címet is szerzett a GP3-ban. A hinwili istálló csapatfőnökét arról kérdezték, mi emeli ki a mezőnyből a monacóit.

„A kiemelt tehetségén kívül? Csak egyetlen versenyzőt láttam, aki ennyire kíméletlenül ostorozza önmagát, amikor saját véleménye szerint nem elégséges a teljesítménye: ez Lewis Hamilton" - mondta Vasseur.

„A pályafutásom során ők az egyedüli versenyzők, akiket még győzelem után is láttam önkritikusnak. Mindketten tudják, amikor jobban is teljesíthettek volna és ezt könyörtelenül megteszik, ha erre van szükségük" - tette hozzá a francia.

Leclerc a Francia Nagydíjon elkövetett hibája miatt az élről esett ki és veszített rengeteg pontot, ezt követően pedig úgy nyilatkozott, aki ilyen hibákat követ el, az egyáltalán nem érdemli meg a világbajnoki címet.

„Való igaz, rendkívül kíméletlen vagyok magammal szemben, és bár csapatként nyerünk és veszítünk, a saját hibáimat mindig nehezebb elfogadnom“ - mondta Leclerc a BBC-nek adott interjújában.

„Ami Franciaországban történt, az rendkívül fájt. Az imolai megpördülésemet is nehéz volt elviselni, bár akkor kisebb volt a pontveszteség, mert folytatni tudtam a versenyt“ - tette hozzá a Ferrari versenyzője.

„Amikor ilyesmi történik, felteszem magamnak a kérdést, pontosan mi játszódott le az adott pillanatban a fejemben? Mert többnyire az ilyen hiba a koncentráció hiányára vezethető vissza. Miért léptem át a határokat, amikor hibáztam? Csak akkor tudok előrelépni F1-es versenyzőként, ha ezeket a dolgokat megértem“ - tette hozzá Leclerc.

„Mindig is úgy gondoltam, hogy a hibák a saját fejlődésed részei, ez minden munkában így van. Nincs olyan, aki mindig mindent jól csinál. Előbb-utóbb bekövetkezik egy-egy botlás, ez elkerülhetetlen. De minden ember másképp reagál ezekre. Ami engem illet, leginkább akkor tudok tanulni, ha teljesen őszinte vagyok magamhoz“ - fogalmazott a versenyző.

„Egyszerűen nem értem, amikor valaki megpróbálja eltitkolni a hibáit, különösen, amikor egy autóversenyző teszi ezt“ - zárta Leclerc.

Átverve érzik magukat a McLaren juniorjai