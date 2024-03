Vasseur szerint Bearmannek "megahétvégéje" volt a Ferrarival

Bearmant pár órával a harmadik szabadedzés előtt keresték meg, miután kiderült, Sainznak vakbélgyulladása van. Első rajtját a 11. rajtkockából ejthette meg, végül futama zökkenőmentesen zajlott és ő sem hibázott, holott a futam végén Lando Norris és Lewis Hamilton is megérkeztek rá a friss lágyakon. Végül hetedik lett George Russell mögött.

A Motorsport.com kérdésére Vasseur így írta le Bearman bemutatkozását: „Ahogy mindenki, én is úgy gondolom, hogy Ollie-nak megahétvégéje volt. Tudjuk a sztorit, megkerestük, valamikor pénteken kettő körül, hogy ugorjon az autóba a harmadik szabadedzésre. Ez viszont Dzsidda, nem Barcelona, hatalmas a kihívás és nagyon jól, lépésről lépésre vette a gyakorlást.”

„Az időmérőn pár századdal maradt le a Q3-ról, ma pedig a verseny előtt kicsit ideges voltam, mert a Forma-1-ben annyi mindent kell kezelni a rajtprocedúráktól a kiállásokon át a kormánykerékig. Nem volt könnyű.”

Vasseur dicsérte Bearman szívósságát – mely szerinte a tehetség önbizalmának bizonyítéka - az utolsó körökben, elismerve, hogy ő is hajtotta a rádióban: „A végét nagyon jól kezelte. Ha megnézzük, a végén még rá is tett egy lapáttal Landóval és Lewisszal mögötte, engem is meglepett, de szóltam neki a rádióban, hogy kapcsoljon rá és ne fogja vissza magát, mert addig egyszer sem hibázott.”

Vasseur azt is megjegyezte, hogy Bearman képes volt megőrizni a nyugalmát: „Nem mondanám azt, hogy zárkózott volt, de nagyon nyugodtan állt a dolgokhoz már az elejétől. Szerintem ez sokat jelentett a hétvége folyamán, mert akkora a nyomás, mindannyian emlékeztetitek a történet minden egyes pontjára, hogy ő a legfiatalabb pilóta egy Ferrariban, blablabla, és ez hatalmas nyomás volt rajta.”

„Mindenesetre azonban az elméjében át tudta ezt lépni és arra koncentrált, ami a lényeg. Szerintem egyértelmű célja volt, amennyire én látom, a részletek nem nagyon érdekelték, egy dolog lebegett a szemei előtt és végül minden jól ment. Féltem tőle, hogy egy kiállásnál, vagy a rajtprocedúránál elvét valamit, mint ahogy korábban már láttunk ilyet újoncoktól, de nagyon jól kezelte a helyzetet.”

Vasseur elmondta, bár már az is szép volt, hogy Bearman ilyen gyorsan megszokta a közeget, az kifejezetten lenyűgözte, hogy nem hibázott a hétvége folyamán: „Szerintem egy ilyen helyzetben – és volt már olyan, hogy jó, fiatal pilóták hirtelen ugrottak be, nem csak a Ferrarinál, másoknál is -, nem könnyű megtalálni a tempót azonnal.”

„Ő viszont hiba nélkül hozott le egy ilyen rövid hétvégét, ahol az első két szabadedzést is kihagyta, ami számomra észszerűtlen. Őszintén, ez, Dzsiddában, a falak között, az első szabadedzések nélkül, szinte azonnal az időmérőn, engem teljesen letaglózott.”

Közben a Haas csapatfőnöke is megdicsérte a fiatal pilótát, akinek szerinte helye van 2025-től a Forma-1-ben.