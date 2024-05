Vasseur: "Semmin sem változtat" a monacói győzelem

A monacói hétvégére a Ferrari és a McLaren ugrott a rangsor élére, a bajnoki éllovas Red Bull ugyanis szenvedett az utcai pálya buckás aszfaltjával, így Max Verstappen csak a két Mercedes közé, a hatodik helyre tudott beférkőzni.

Vasseur elismerte, hogy a mezőny 2024-re összehúzódott, és mindhárom csapat, mely idén nyert már futamot, további győzelmekre is esélyes a pályák kialakításától függően. A francia hozzátette, hogy a Ferrari számára fontos volt a fejlődés fenntartása és hogy nem lettek motiváltabbak attól, hogy tudják, a Red Bull verhető. Szerinte a „legrosszabb eshetőség” az lenne, ha elhinnék, már elérték a céljukat:

„Ez nem motiváció kérdése, mert már jó ideje motiváltak vagyunk, a pilóták és a csapat önbizalma a lényeg. Így, amikor az ember már nyerő helyzetbe kerülhet, jobban figyel a részletekre, olyan ez, mint egy hógolyó. Ez is része az elmúlt hat-hét hónap fejlődésének. Ugyanígy kell folytatni, a legrosszabb eshetőség lenne, ha elhinnénk, hogy végeztünk, hogy ilyen lesz minden verseny.”

„Meg vagyok győződve ugyanis, ahogy már mondtam, hogy különböző pályák jönnek különböző vonalvezetéssel, különböző jellemzőkkel, ahol a McLarennel és a Red Bullal fogunk harcolni, de mindenhol mások lesznek az erőviszonyok a szezon végéig. Amikor nem mi vagyunk az élen, sok pontot kell szereznünk, amikor igen, nyernünk kell. De nem változik semmi.”

Vasseur hozzátette, a következő futamokon is a Red Bull lesz helyzeti előnyben, de még azokon a helyszíneken, ahol nem ők az erősebbek, „opportunistának” kell lenni, hogy sok pontot gyűjtsenek be. Úgy érzi, hogyha a Ferrari és a McLaren továbbra is ilyen tempóban fejlődik, „szoros” küzdelmet vívhatnak a Red Bullal az idény hátralévő részében.

„Szerintem legalább már három csapat van játékban, de szerintem a Mercedes sincs olyan messze, szóval legalább három csapat harcolhat a pole pozícióért, harcolhat a győzelemért. Izgalmas és remélhetőleg ilyen is marad a szezon végéig. Persze pályáról pályára változik, valahol a Red Bullnak lesz előnye, valahol a Ferrarinak vagy a McLarennek. Opportunistának kell lennünk.”

„Nem mindig volt ez így korábban, tavaly messze túl sok pontot dobtunk el a szezon folyamán, de idén ebben is hatalmasat léptünk előre. Sokkal opportunistábbak vagyunk és ez így is marad a szezon végéig, mert a csata szoros lesz.”