Vasseur reméli, Leclerc nem soká értékelni tudja sikerét

A forma-1-es hétvégét is alapjaiban határozta meg, hogy a szombati F2-es futamon Anthoine Hubert az életét vesztette. A vasárnapi futamon Charles Leclerc pályafutása első futamgyőzelmét aratta, de a Ferrari fiatal versenyzője nem ünnepelt, elhunyt barátja emlékének ajánlotta a spái győzelmet.

"Ez egy kemény hétvége volt mindannyiunknak. Reméljük, hogy néhány nap múlva ki tudja élvezni a sikert" - mondta Vasseur, aki a GP3-ban az ART csapatánál és a Saubernél is dolgozott együtt Leclerc-rel. Vasseur azt hitte, hogy a monacói már korábban megszerzi első sikerét a Ferrarival. "Azt hittem, hogy már Bahreinben is győzni tud, aztán, hogy Bakuban, és így tovább. Most megtörtént, és tény, hogy a hétvége szomorú volt, és nehéz izgatottnak lenni"

Jean Alesi, akinek fia, Giuliano is érintett volt a szombati balesetben, szintén adózott Leclerc győzelmének. "Kár, hogy éppen ezen a tragikus hétvégén sikerült, mert Charles megérdemelte volna, hogy kiélvezze a sikert. Semmi mást nem lehet ilyenkor mondani, csak hogy bízunk benne, hogy ilyesmi sosem fog megismétlődni" - mondta a Ferrari egykori versenyzője.

Toto Wolff már a futam után azt mondta, hogy Hubert halálának árnyékában a "megfelelő" győzelem született. "Az egész versenyhétvégét és a teljes sportvilágot beárnyékolta ez az eset jó időre. Ha egy fiatal ember életét veszti, nem foglalkozhatsz az üzlettel a szokások szerint. Mindenkit befolyásolt, különösen a családot, akikkel mélységesen együttérzek, ez a legfájdalmasabb dolog, amit megélhet az ember. Még elképzelni sem tudom. A barátainak pedig az autókban nehéz versenyük volt. Köztük Charles-nak is. Megérdemelte a győzelmet, és talán a megfelelő ember nyert a megfelelő időben" - mondta a Mercedes első embere a Motorsport.com kérdésére.

