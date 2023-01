Vasseur nagyon hálás elődjének, Mattia Binottónak

A tavalyi szezon után nem sokkal kiderült, hogy Binotto lemondott posztjáról a Ferrarinál, mivel úgy érezte, már nem kapja meg a megfelelő támogatást a márka elnökétől, John Elkanntól, valamint ügyvezetőjétől, Benedetto Vignától.

Ugyan Binotto nagyon sajnálta, hogy el kellett hagynia az istállót, melynek 28 éven át volt a tagja, igyekezett biztosítani, hogy Vasseurnek könnyebb legyen a beilleszkedés és a feladatok átvétele.

A francia ezen a héten először állt a média rendelkezésére ferrarisként, és amikor az elmúlt időszakról kérdezték őt, Vasseuer egyértelművé tette, hogy Binotto sok mindenben támogatta őt. „A folyamat teljesen világos volt. Még ha a médiában voltak is hírek már az Abu Dhabi Nagydíj hetében, akkor még nem beszéltünk semmiről” – tette egyértelművé.

„Az első egyeztetésre a futam utáni héten került sor, és igazán gyors folyamat volt. Utána beszéltem Mattiával, még találkoztam is vele. Szemtől szemben vitattuk meg a dolgokat. Szeretném ezt megköszönni neki, mert nagyra értékelem, hogy maradt és megvárt, illetve azt, hogy beszélhettünk.”

Miközben tehát Vasseur Binottóval is egyeztetett a Ferrarinál rá váró kihívásokról, azt is elmondta, hogy később szeretné majd felkeresni az istálló legutóbbi nagy sikerkovácsát, Jean Todtot is.

„Természetesen csevegtem már Jeannal is korábban, mivel nem távolodott el az F1 világától. Pár hete még üzentet is váltottunk egymással, és nemsokára találkozom majd vele. Mindenféle tanácsot szívesen fogadok, de persze nehéz lenne a mostani helyzetet a ’94, ’95-öshöz hasonlítani.”

Miután Todt 2021 végén felállt az FIA elnöki székéből, híre ment, hogy a Ferrari talán szívesen hozná őt vissza egyfajta tanácsadói szerepben. Ebből végül nem lett semmi, és most Vasseur is kihangsúlyozta, hogy pusztán személyes szinten fog találkozni honfitársával.

„Most már bő 20 éve ismerem Jeant. Sosem volt messze tőlem a szakmai karrierem során. Szerintem van értelme beszélni vele, de nem arról lesz szó, hogy tanácsadó legyen. Én csupán egy közeli ismerősömként tekintek rá, semmi más.”

