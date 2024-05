Vasseur: muszáj felgyorsítanunk a fejlesztéseket, mert szoros a mezőny

Charles Leclerc a hazai közönség nagy örömére fel tudott állni a dobogó harmadik fokára Imolában, miközben Carlos Sainz ötödikként végzett. A Ferrari számára viszont talán nem jó hír, hogy a McLaren és a Red Bull is jobbnak bizonyult náluk.

Mivel az előzés szinte lehetetlen volt az azonos gumitaktikák miatt, ezért a vörösök úgy érzik, a csatát igazából már a szombati időmérő edzésen elvesztették. Vasseur ennek kapcsán magabiztosan kijelentette: „Ha az első két helyen végeztünk volna a kvalifikáción, akkor a futamon is kettős győzelmet arattunk volna.”

Helyette azonban Leclerc és Sainz erőből csak a negyedik és ötödik helyre volt jó szombaton, de Oscar Piastri büntetésével mindketten nyertek egy pozíciót. A monacói pilóta utólag elmondta, az időmérőn a rosszul beállított energiahasználat miatt sok időt buktak az első szektorban, és lényegében ott ment el az esélyük a jobb rajthelyekre.

Mivel azonban negyedikként is csak két tizedre volt a pole-tól, ez azt mutatja, hogy kezd egyre szorosabbá válni a küzdelem a legjobb három csapat között. Max Verstappen ráadásul az utolsó gyorskörén szélárnyékot kapott, így anélkül vélhetően még közelebb lettek volna az időeredmények.

Vasseur ezek alapján úgy véli, mindenkinek rá kell kapcsolnia a fejlesztések terén, mivel akár a legkisebb újdonságnak is komoly hatása lehet arra, ki hol végez egy-egy hétvégén. „Most már elérkeztünk arra a pontra, ahol fel kell gyorsítanunk a fejlesztéseket. Csak képzeljük el, hogy valaki egy futammal korábban vet be valamit, amikor három csapat egy tizeden belül van. Az ötödik helyről az elsőre lehet ugrani.”

„Muszáj lesz tehát gyorsítani, de közben azt is figyelembe kell venni, hogy már az utolsó századokat hajszoljuk. Már nem lehet öttizedes újításokkal előállni. Emellett azt is biztosítanod kell, hogy amit hozol, az működjön is. Ez kulcstényező lesz a következő néhány hétvégén.”

Amikor pedig a legapróbb részletek is számítanak, akkor a pilóták, a gyárban dolgozó csapat vagy akár a stratégák is jelenthetik a különbséget. „Amikor három istálló van egy tizeden belül, akkor minden apróság számíthat” – folytatta Vasseur. „Mindenhol nagy lesz a küzdelem. Az autó beállítása például létfontosságú lesz Monacóban, ahogyan a versenyző teljesítménye is.”

„Ez jó hír az F1-nek és a bajnokságnak. Három csapat hét másodpercen belül van 70 kör után. Ez körönként kevesebb, mint egy tized.” A csapatfőnök végül még elmondta, hogy több időre lesz szükségük az imolai fejlesztések pontos kiértékelésére, az viszont némileg zavaró lehet számukra, hogy bármennyit is léptek előre Imolában, a McLaren látszólag azt már megtette Miamiban.

„Összességében vegyesek az érzéseim, mert hiába sikerült bizonyos téren fejlődnünk, a McLaren is ugyanezt tette. A Red Bullhoz képest viszont részben javultunk, nem vagyunk már annyira messze.”

A francia szakember azért nem felejtett el kicsit odaszólni a negyedik erőnek számító Mercedesnek...