Vasseur mindenkitől "megváltozott tempót" akar látni Ausztriában

Két súlytalan futam után a Ferrari ismét megmutatná magát, mégpedig a Red Bull Ringen, ahol a csapatnak a jelenlegi szabályzati ciklusban is jól ment – 2022-ben Charles Leclerc nyert és tavaly is a dobogóra állhatott és most is kihasználnák, hogy Spielbergben a megszokottnál nagyobb szerepet játszhatnak a kerékvetők.

A csapatfőnök, Frederic Vasseur azonban elsősorban arra kíváncsi, hogy a Ferrari a saját munkáját el tudja-e végezni rendesen, főleg azután, hogy Montrealban és Barcelonában is gyengén szerepeltek, még a dobogóra sem tudtak állni:

„Az előző versenyen bemutatott fejlesztések a vártnak megfelelően működtek, de láthattuk, hogy riválisaink sem ülnek a babérjaikon és így már négy csapat van egymástól kevesebb mint három tizedmásodpercre.”

„A csapatnak – a pilótákat beleértve – tenniük kell egy lépést, hogy kihasználjuk az előttünk adódó lehetőségeket, legyen szó a mért körökről az időmérőn, melyek egy ilyen szoros küzdelemben kulcsfontosságúak, vagy a verseny hibátlan kivitelezéséről: Ausztriában tempóváltást akarok látni.”

„Most Ausztriába megyünk, egy pályára, amin alig egy perc alatt körbe lehet érni, így a szűk különbségek még szűkebbek lesznek. Magunkra kell koncentrálnunk, mert Spielbergben minden részlet számítani fog és a sprintformátum visszatérésével, ami egy szabadedzést jelent csak az időmérő előtt, minden részlet számítani fog.”