Vasseur: Lassabb autóval is meg lehet verni a Red Bullt

A Ferrari csapatfőnöke, Fred Vasseur jelenleg nem csak azon van, hogy a csapatot a Red Bullt üldöző boly élére állítsa, a McLaren, az Aston Martin és a Mercedes elé. A Red Bull is a célkeresztjében van és bár senki sem várja, hogy a nagy fejlesztési csomag, amit Imolába hoznak, az RB20 elé löki őket, Vasseur egész évben vallotta, hogy nem kell gyorsabbnak lenniük a címvédőknél.

Ahogy az Miamiban egyértelművé vált (bár a McLaren mutatta meg), ha nyomás alá helyezik a Red Bullt, akkor megnyílhatnak a lehetőségek, legyen szó arról, hogy pilótáik hibáznak, vagy a bokszutca falán mérnek el valamit. Vasseur így beszélt erről a Motorsport.comnak adott exkluzív interjújában:

„Tavaly olyan kényelmes helyzetben voltak, hogy nem tudtuk, vagy legalábbis szinte sosem tudtuk őket döntési helyzetbe kényszeríteni. Mindegy volt, hogy az A-tervet vagy a B-tervet használják, ők nyertek.”

„Azt kell elérnünk, hogy a lehető legközelebb legyünk hozzájuk és a megfelelő kérdéseket tegyük fel nekik és ezekre néha rossz választ fognak adni. És amikor mi ők hibáznak, az első dolgunk lesz ezt kihasználni.”

„Persze, továbbra is gyorsabbak akarunk lenni, de legalábbis tavaly, azt hiszem, öt-hat tized volt az előnyük, olyan könnyű dolguk volt, még ha el is szalasztották a rajtot, akkor is körönként egy autót megelőztek és az ötödik kör után megint ők vezettek. De ha a boly sokkal közelebb van, csak egy-két tized a különbség, nem tudnak előzni.”

Vasseur egyértelműen ficánkol a szerepében, ő volt ugyanis, aki felrázta a Ferrari személyzetét és felbátorította őket, ennek eredményeként pedig a Red Bullnak is többet kell kockáztatnia. Ez a hozzáállás sem kockázatmentes azonban, a csapatfőnök ennek ellenére készen áll rá, hogy a mezőny élére vigye a vörösöket.

„Ma nagyon össze van olvadva a mezőny teljesítmény szempontjából, néha egy-két tizeddel a harmadik helyről a nyolcadikra lehet csúszni. Magyarán, ha valamit az asztalon hagysz, véged. Szóval szerintem a tapasztalatunk révén jobban kézben tartod a dolgokat, ha mindig a határon vagy.”

„A köridőt lehet így is javítani, mert akkor minden egyes hétvégén, minden edzésen maximumon pörgünk. Ha marginális javulást akarunk, akkor biztonságra játszunk és nem fejlődünk. Szóval a csapatnak, mindenkinek, kockáztatnia kell. Én leszek az első és én vagyok az első, aki elismeri, ha hibázik.”