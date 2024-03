Vasseur kijelölte, mennyit kell hozniuk a Red Bullon, Bearman túlteljesítette az elvárásait

A bahreini futam szinte tökéletes másának tűnő Szaúd-Arábiai Nagydíjon a Red Bull kettős győzelmet aratott egy Ferrari előtt. Frederic Vasseur csapatfőnök azonban optimista, látván, hogy javul az SF-24 tempója és bár elismerte, még messze van Max Verstappen és Sergio Perez, hosszú a szezon még és szerinte lesz lehetőségük futamgyőzelmet szerezni.

Így nyilatkozott a Sky Sportsnak: „Összességében a gumikezelésben sokat haladtunk, az már egyenletes. A tempó még elmarad a Red Bullétól, időmérőn két-három tized a hátrányunk körönként, a versenyen kicsit több. Amint tiszta a pálya előttünk, tudunk gyorsabbak lenni, de nem eléggé. Észben kell tartani, tavaly ugyanitt másfél másodpercet kaptunk körönként, ma négyet, szóval javulunk, hosszú a szezon és lesz még esélyünk.”

A Red Bull kettős győzelme ellenére a nap versenyzőjének Oliver Bearmant választották, aki első Forma-1-es versenyén a hetedik helyre érkezett, Lewis Hamiltont is megverve. Vasseur: „Amikor a harmadik szabadedzés előtt szóltunk Olivernek, nem számítottunk ilyen eredményre, de már tegnap, az időmérőn is fantasztikusat nyújtott és a verseny is nagyon jól ment neki.”

„Már a rajt előtt tudta, mennyi mindennel kell majd foglalkoznia, a rajtprocedúráktól a kerékcserékig, és a többi, de minden nagyon jól ment. Még a végén is, amikor rá kellett kapcsolnia, hogy Norrist és Hamiltont maga mögött tartsa, rá tudott tenni egy lapáttal és körről körre javult. Nagyon büszke vagyok rá és a Ferrari pilótaakadémiájára, remek munka volt.”

Bearman maga így értékelt a verseny után.