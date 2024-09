Vasseur felfedte, miért nem tudtak megállapodni Neweyval

Az olasz gárda hatalmasat szakíthatott volna 2025-re azzal, hogy Lewis Hamilton mellett a Forma–1 legsikeresebb tervezőjét is leigazolja. Bár az évtizedek alatt többször is próbálkoztak ezzel, reális esélyük talán csak most volt rá, hiszen Newey a jövő év elején végleg elhagyja a Red Bull kötelékét.

Annak kapcsán, hogy a szakember végül miért nem Maranellóban kötött ki, több találgatás is napvilágra látott. Voltak olyan hírek, miszerint a Ferrari nem volt hajlandó belemenni egy licitháborúba Neweyért, míg mások szerint a márka vezetősége félt attól, hogy Newey túl nagy hatalmat kapna az istállónál, ami megbontaná a csapategységet.

Vasseur azonban most nemcsak azt erősítette meg, hogy személyesen egyeztetett Neweyval, hanem azt is, hogy pontosan miért nem jött össze a felek együttműködése. „Newey? Voltak beszélgetések, igen” – mondta a francia L’Equipe-nek a csapatvezető. „Az ő elképzelése vélhetően viszont eltért attól, amit én gondoltam ki számára.”

„Lehet, hogy egy nap megtaláljuk majd a közös nevezőt. Ahogy viszont már mondtam, nem egyetlen személy változtatja meg a csapat sorsát. A csoport mindig erősebb, mint egyetlen ember.” A helyzet tehát igen egyszerűnek tűnik: a két fél nem tudott megegyezni abban, milyen feladatkört lásson el és milyen szerepkört töltsön be a csapatnál a tervezőzseni.

Mindez pedig ahhoz vezetett, hogy Newey minden valószínűség szerint az Aston Martinhoz megy, a bejelentés pedig állítólag akár már kedden megtörténhet. A brit gárdához szerződött a Ferrari eddigi technikai igazgatója, Enrico Cardile is.

„Jó volt vele a kapcsolatom, személyes szinten pedig hiányzik” – tette hozzá Vasseur korábbi kollégája kapcsán. Azóta persze már az is napvilágot látott, hogy Cardile helyét a Mercedestől igazolt Loic Serra veszi majd át október 1-jétől kezdődően. „Az az erőssége, hogy egy olyan tapasztalt szakemberről beszélünk, aki nagyon sok időt töltött a legmagasabb szinten” – fogalmazott a francia.

A Ferrari vezető teljesítménymérnöke pedig arról osztott meg információkat, hogy mi lehetett a szezon közbeni félresikerült fejlesztések fő okozója.