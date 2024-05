Vasseur érzi a vérszagot: Verstappen több hibát vét, „mint az utóbbi három évben összesen”

A bikások tavaly elképesztő dominanciával nyerték a bajnokságot, és az idei év elején úgy tűnt, ott folytatják, ahol 2023-ban abbahagyták, mostanra viszont kezd világossá válni, hogy a McLaren és a Ferrari nagyon is a nyomukban van.

Vasseur már korábban is beszélt arról, hogy a versengés növekedésével a Red Bullnál is jöhetnek majd hibák, hiszen a nyomás mindenkire hatással van, ez pedig Monacóban talán minden eddiginél jobban tetten érhető volt. Amikor korábbi megjegyzéseiről kérdezték, Vasseur elmondta, hogy bár Monaco egyedi hétvége, a jelek egyértelműek.

„Nem akarok következtetni ebből a hétvégéből, de ha megnézzük az utóbbi futamokat, akkor látszik, hogy Max többet hibázott, mint az utóbbi három évben összesen. Amíg a komfortzónádban vagy a stratégia terén, nem hibázol, és szerintem ők ebben a helyzetben voltak korábban.”

Most már viszont nem ez a helyzet, így a csapatfőnök szerint kezdenek felszínre törni a Red Bull gyengeségei is. „Eddig nem láttuk őket, mert nem voltak rákényszerítve arra, hogy elmenjenek a határig. Tavaly kényelmes előnyük volt, a futamokon átlagban négy-öt tizedet kaptunk tőlük körönként. Emiatt pedig nem is voltak veszélyben.”

„Tavaly Dzsiddában Max a kilencedik helyről indult, de három kör után az élen állt. Kényelmes helyzetben voltak. Ausztriában például Max az utolsó előtti körben kiállt, hogy megfussa a leggyorsabb kört. Ez azt jelenti, hogy egy teljes kiállás volt az előnyük. Ilyen helyzetben pedig a hiba sem annyira látható. Idén viszont már nem ez a helyzet.”

Vasseur ettől persze még nem gondolja, hogy a Red Bull mostantól csak a harmadik legerősebb csapat lesz. „Vissza fognak térni, erősek lesznek. Nem arról van szó, hogy innentől minden könnyű lesz. Kanada szinte az ellentéte Monacónak a sebesség terén, de azért ott vannak a kerékvetők, a sikánok és pár lassú kanyar is.”

„Összességében viszont jól teljesítettünk Melbourne-ben, aztán jók voltunk Imolában is, Miamiban pedig eltérő keverékekkel, eltérő aszfalttal és vonalvezetéssel is. Szoros lesz a végéig. Biztos, hogy egyes autóknak jobban fognak kedvezni bizonyos pályák” – jegyezte még zárásként Vasseur.

Charles Leclerc-nek végre összejött a hazai győzelem, de szerinte korábban nem ült rajta átok, egyszerűen csak rosszul alakultak a dolgai.