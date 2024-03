Vasseur: Ennél jobbat vártunk

A Ferrari a második erő egyelőre a rajtrácson a látszólag utolérhetetlen Red Bull mögött, de egyelőre egyértelműen a Mercedes és a McLaren előtt. Carlos Sainz harmadik helyét ünnepelhetik Maranellóban, de közben azt is vizsgálniuk kell, mi történt Charles Leclerc autójával, aki végig fékproblémákkal küzdött, így lett negyedik. A csapatfőnök így értékelt a Sky Sport F1-nek:

„Ennél valami jobbat vártunk, de a körülményeket és a problémáinkat figyelembe véve összességében jó eredmény ez. Nem számítottunk a Charles-t a verseny első felében komolyan hátráltató fékproblémákra, míg Carlos remekül magára talált és még Perezzel is tudott harcolni.”

„Tudtuk előre, hogy a végén nekünk a keményeket, nekik pedig a lágyakat kell feltenniük. A cél az volt, hogy nyomást gyakoroljunk Perezre és a végén gyorsabbak is voltunk kicsivel, de nem eléggé. 2,5 másodpercre voltunk tőle, szóval összességében Carlosnak tiszta versenye volt. Nem rajtolt jól, de utána gyorsan felállt, harcban volt és jó helyet autózott ki magának.”

„Max szerintem annyira előttünk volt, hogy váltogathatta, hogy melyik körökben nyomta neki és mikor töltötte az akkumulátort. Így övék lett a leggyorsabb kör. 55 kör alatt 24 másodperces előnyre tett szert, de még így is jobb, mint tavaly volt, 4-5 tized a hátrányunk, szóval van hova fejlődni.”

„A dzsiddai más verseny lesz, ahogy az aszfalt is más lesz, simább, így nem kopnak majd annyira a gumik, lágyabb keverékek is lesznek, így kezdhetjük elölről. Annyi biztos, hogy az első és a tizedik között feleakkora a különbség, ezért nehezebb a stratégia kiválasztása. Ha előbb kiállsz, akkor hátrányosabb helyzetbe kerülsz. Az időmérős tempónk a várt volt, a versenyen megfeleztük a hátrányunkat. Lehet ennél jobb is, de kezdetnek ez jó.”

Az RB-nél mindeközben kisebb dráma alakult ki a Bahreini Nagydíj levezető körén, erről itt írtunk.