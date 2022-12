Vasseur: az Alfa Romeo tudott az audis tárgyalásokról

Frederic Vasseur a Ferrari csapatfőnökeként folytatja pályafutását 2023-tól, de az egyelőre nem derült ki, ki veszi át helyét az Alfa Romeónál. Az olaszok utolsó évüket kezdik meg jövőre a Forma-1-ben, hogy azután a Sauber előkészítse az Audi érkezését.

A hinwili alakulat a 2026-os idénytől a németek gyári csapataként indul a száguldó cirkuszban, és az erőforrást is ők szállítják majd, míg az autó további részének kialakítása marad a svájci központ kezében.

Hogy mennyire ambíciózusak és komolyak az Audi szándékai, jól mutatja, hogy már most sikerült elcsábítaniuk Andreas Seidlt a McLarentől. A német szakember a vezérigazgatói posztot tölti majd be a csapatnál és már most elkezdheti lerakni az Audi bemutatkozásának alapjait.

Vasseur most a GPFans.com-nak elmondta, az Alfa Romeo végig tudott az Audival zajló tárgyalásokról, ezért is döntöttek úgy, hogy 2023-ban elválnak az útjaik a Sauberrel.

„Az Alfa Romeo mindent tudott, aztán meghozták a döntést. Ez az ő döntésük volt, és mi tiszteletben tartjuk“ - fogalmazott a francia szakember, aki azt is elárulta, ő is korábban felvette a kapcsolatot a Ferrarival.

A Saubernek egyelőre nincs névadó partnere a 2024-es és a 2025-ös szezonra, Vasseur szerint viszont ez nem igazán fogja befolyásolni korábbi csapata hozzáállását a versenyzéshez.

„Az én személyes célom az, hogy mindig jobban teljesítsek a munkámban, mint az előző évben tettem. Nem számít, hogy x, y, vagy z logó van-e az aktuális csapatom garázsán.“

„A Sauber emberei számára minden bizonnyal plusz motivációt jelent majd, hogy egy olyan gyártóóriás áll mögöttük, mint az Audi, hiszen több erőforrás áll majd rendelkezésükre, a megközelítés azonban ugyanaz marad“ - vélekedett Vasseur.

