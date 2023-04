Vasseur: A Red Bull költségtúllépésért kapott büntetése nem volt elég nagy

A bikások egy hétmillió dolláros bírságot kaptak, illetve az aerodinamikai tesztlehetőségeiket is tíz százalékkal csökkentették 12 hónapra 2022 októberében. Hiába azonban ez a szankció, és a Red Bull hiába használhatja amúgy is kevesebbet a szélcsatornáját és CFD-eszközeit a konstruktőri címe okán, az istálló így is dominálta eddig ezt a szezont.

„Szerintem ez nem számít büntetésnek. Nagyon alacsony volt. Ha figyelembe vesszük, hogy a szezon során nagyjából egy másodpercet fogunk gyorsulni az aerodinamikának köszönhetően, akkor annak a tíz százaléka csupán egy tized. Ráadásul nem lineáris progresszióról van szó, szóval talán még ennél is kevesebb lesz a tényleges veszteségük.”

„A pénzt pedig más területeken is elköltheted. Szóval ez azt jelenti, hogy számomra ez a büntetés igen csekély.” Amikor megkérdezték tőle, hogy melyik az érvényes, a Red Bull kezelte jól a helyzetet, vagy a büntetés nem volt elég nagy, Vasseur így felelt: „Mindkettő igaz. Jó munkát végeztek. Ettől azonban még meggyőződésem, hogy túl kicsi volt a büntetés.”

„Nem hinném, hogy olyan óriási hatása lenne rájuk. Ha pedig figyelembe vesszük, hogy a szezon elején előnyben vannak, mert az előző évben többet költöttek… Nem akarom azt mondani, hogy nem végeztek jó munkát, mert igenis remekül dolgoztak az autóval. Nem is akarok kifogást keresni. Nem erről van szó. Szerintem egyszerűen csak túl enyhe volt a szankció.”

Vasseur emellett azt is megerősítette, hogy a csapat beadott egy felülvizsgálati kérelmet Carlos Sainz ausztráliai büntetése kapcsán, mivel szerintük a bírák nem megfelelően jártak el.