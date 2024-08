"Vasárnaponként alig eszem vagy iszom valamit..." - Norris beszélt arról, milyen idegtépő a Forma-1

Miután évekig a középmezőny első felében versenyeztek, a McLaren remek fejlesztései Lando Norrist az F1 egyik élmenőjévé változtatták, idén meg is szerezte első két futamgyőzelmét és akár még Max Verstappenre is veszélyt jelenthet a bajnokságban.

Norris elmondta, nem érzi, hogy nagyobb nyomást jelentene az ezzel járó elvárás, de az Olasz Nagydíj előtt bevallotta, hogy még ma is nehezére esik neki enni az időmérő vagy a verseny napján: „Mindig van nyomás. Az időmérők, a versenyek előtt most is síkideg vagyok. Most is izgulok és ideges vagyok. Vasárnaponként alig eszek valamit. Vasárnaponként nehezen iszom, annyira ideges vagyok és akkora a nyomás.”

„Szerintem az számít, hogyan csinál ebből pozitívumot az ember. Hogyan tudod elintézni, hogy ne rosszul érintsen, hogyan tudod jól felhasználni, hogy az előtted álló dolgokra koncentrálj? Amikor elkezdesz egy időmérős kört, amikor muszáj odatenni magad, mindig izgul az ember, annyira nagy a nyomás.”

„Ha egy méterrel később fékezel a kelleténél vagy rosszkor fordulsz, ilyenek, vége. Game over. De ugyanakkor ez egy fantasztikus érzés, amit szerintem nem sok másik sportágban lehet reprodukálni, vagy akárhol. Nem tudom, de én manapság is ideges vagyok ilyenkor és szerintem örökké az is leszek.”

Norris hozzátette, az idegességgel való küzdelem volt a legnehezebb számára az első pár Forma-1-es szezonjában és szerinte ez az, ahol sikerült megtalálnia a tökéletes egyensúlyt a dolgok túlizgulása és a higgadt, megbízható teljesítmény között:

„Mivel sokat szenvedtem ezzel, amikor a Forma-1-be kerültem, elég jól megtanultam, hogyan kezeljem. Ez segít abban a helyzetben, ahol most vagyok, nem fej fej mellett Maxszal, de egyre több kérdésre kell válaszolnom és minden egyes hétvégén mutatnom kell valamit.”

„De szerintem azért, mert ezzel voltak gondjaim a múltban, úgy érzem, most már sokkal jobban meg tudok vele küzdeni és ezért nincs akkora hatása. Hozzászoktam, hogy kimegyek és vezetek és ennyit kell tennem, nem gondolni a külső dolgokra. A mai helyzetemben, ahol a győzelmekért és a bajnokságért harcolok, ugyanúgy érint minden hétvége.”

Közben a biztonsági autó nagy balesetet szenvedett Monzában - videót erről itt láthattok.