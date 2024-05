Váratlan döntést hozott a Sauber F1-es csapata a nehéz szezonkezdet után

A teljesen átbrandelt Sauber idén már Alfa Romeo hivatalosan Stake F1 Team Kick Sauber néven szerepel, és a sajtóinformációk szerint e két cég nagyon komoly pénzt fizetett azért, hogy névadó szponzorok legyenek a svájci istállónál, mielőtt az Audi átvenné az irányítást a csapat felett.

Azonban a szezon egyáltalán nem indult jól a Valtteri Bottast és Csou Kuan-jüt felvonultató csapat szempontjából, hiszen 5 fordulót követően még mindig 0 ponttal állnak – rajtuk kívül csak a Williams és az Alpine áll pont nélkül.

Amellett, hogy nem elég gyors az autójuk, technikai problémákkal is szembesülnek, ráadásul a bokszkiállásokkal is hadilábon állnak – a Miami Nagydíjra pedig meg is léptek egy váratlan változtatást.

Előbb az F1-es riporter Will Buxton írt arról az X-oldalán, hogy nyugtalanság van az istállónál, és Bottas új versenymérnököt kap ettől a hétvégétől kezdve, majd a hírt a finn pilóta is megerősítette a sajtótájékoztatón.

Bottas ugyanitt a jövőjére vonatkozó kérdésre is válaszolt a Hülkenberg-bejelentés kapcsán, de csak annyit mondott, hogy egyes tárgyalásai előrehaladottabb állapotban vannak, mint más tárgyalások.

Eközben a spanyol sajtó szerint Sainz döntött a jövőjéről, míg évekig Sennáról voltak rémálmai az embernek, aki utoljára a szemébe nézett.