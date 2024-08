„Váratlan” dominancia a McLarentől, már jobban hisznek a bajnoki küzdelemben

Norris a maximális 26 ponttal távozhat Zandvoortból, miután bő 20 másodperces előnnyel győzött Max Verstappen előtt, a leggyorsabb körért járó bónuszpontot ráadásul közvetlenül a leintés előtt tudta bezsebelni.

Bár az istálló jelentős fejlesztési csomaggal készült a nyári szünet utánra, Stella elmondása alapján egyáltalán nem vártak ekkora fölényt. „Sosem gondoltuk volna Zandvoortba érkezve, ahol korábban nehézségeink voltak, hogy ennyire erős teljesítményt tudunk letenni az asztalra az időmérőn, majd pedig ezt megerősítjük a futamon is.”

„Egyszerűen nagyon boldog vagyok a csapat miatt. Nagyon örülök Landónak is. Most bizonyította, milyen magas szinten képes teljesíteni, de ezzel mindig is tisztában voltunk. Egyszerűen hibátlan volt ezen a hétvégén.”

Stella szerint ettől függetlenül a pálya szokatlan természete is a kezükre játszott, így nem számít arra, hogy a folytatásban is ilyen előnnyel fogják nyerni a futamokat. „A teljesítmény terén meglévő előnyünk nagyobb, mint a fejlesztéseink mértéke, már ami a köridő terén elért javulást illeti. Összességében ez a pálya most tehát kedvezett az autónknak.”

„Persze a fejlesztések is hozzáadtak valamit, de nem mondanám, hogy csak azok miatt lett ekkora az előnyünk. Az újítások viszont megint úgy viselkedtek, mint vártuk, tehát ismét köszönetet kell mondanom az egész csapatnak a kemény és minőségi munkáért. A következő futamokra további dolgok érkeznek, és így a szezon vége izgalmas lesz.”

Úgy meg főleg, hogy a McLaren már csak 30 pontra van a Red Bulltól a konstruktőri tabellán, miután ismételten 12 pontot hoztak a bikásokon. „Mondjuk úgy, hogy továbbra is hiszünk benne. Már a hétvége előtt is hittünk benne, de most már még inkább.”

„Ettől függetlenül itt a Red Bull elleni harcról beszélünk. Ők egy domináns istálló. Tudják, mit csinálnak. Nem lesz könnyű feladat. Mi azonban teljesen elhivatottak vagyunk, hogy megpróbáljuk. Egyszerűen csodálatos lenne. Le sem tudom írni, milyen lenne” – mondta az esetleg bajnoki cím kapcsán Stella, aki persze tudja, hogy hosszú még az út előttük.

A csapat ügyvezetője, Zak Brown eközben kellemes meglepetésnek titulálta a versenyen látott hatalmas fölényüket.