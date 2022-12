Vandoorne várja a 2023-as szezont: ismét Alonsóval dolgozhat majd

Vandoorne úgy döntött, talán szüksége van némi változásra, miután a Mercedes kiszállt a Formula E-ből az előző szezon végén, és jövőre már az Aston tartalékosa lesz a királykategóriában. A belga ezzel ismét Alonso mellett dolgozhat majd, még ha nem is pontosan olyan viszonyban, mint a McLarennél.

„Az Aston Martin tartalékversenyzője leszek 2023-ban, tehát ott leszek majd a Forma–1-es paddockban. A csapat komoly fejlődésen megy keresztül, nagyon komolyan fejlesztik az autót, és ismét találkozhatok a barátommal, Fernandóval.”

„Emellett a Formula E-ben is versenyezni fogok, ahol egy új kaland vár rám a Mercedes kiszállása után” – idézte Vandoorne szavait a Motorsport.com. A 30 éves versenyző világbajnok tudott lenni az elektromos széria legutóbbi idényében, de ennek ellenére nem igazán hiszi, hogy van még számára visszaút az F1 normál mezőnyébe.

Még több F1 hír: Perez nem érez magán extra nyomást Ricciardo érkezésével

Ennek ellenére persze a kemény munka kifizetődő lehet, így nem is akarja bedobni a törülközőt, még ha tudja is, hogy egyre több tehetség kopogtat a száguldó cirkusz ajtaján. „Jó szezonom volt, és hirtelen az emberek elkezdtek rólam beszélni. Nekem viszont már megvolt az esélyem a Forma–1-ben.”

„Ezért csak azt tudom csinálni, hogy továbbra is jól teljesítek a pályán. Sok embert ismerek, még a Formula E paddockjában is, de más kategóriákban is, akik megérdemelnének egy esélyt az F1-ben.”

„Elég rég vezettem már jelenlegi vagy nem túl régi F1-es autót, szóval ha őszinte akarok lenni, nagyon trükkös lenne az első futamom, ha visszaülhetnék egybe. Gyorsan meg lehet azonban tanulni, és ez igazából egyfajta természetes képesség, amelyhez hozzászokik az ember” – zárta gondolatát Vandoorne, aki tehát 2023-ban újra Alonsóval dolgozhat majd.

Készül az Aston Martin új szélcsatornája, de előnyeit majd csak később élvezheti a csapat