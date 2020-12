Vandoorne nem gondolt még túl sokat az F1-es visszatérés „esélyére”

A Mercedes kedd reggel jelentette be, hogy Lewis Hamilton kihagyja a most hétvégi Szahíri Nagydíjat, miután pozitív koronavírustesztet produkált. A világbajnok enyhe tünetekről számolt be, mielőtt pozitív lett volna a tesztje, most pedig tíz napos karanténba kényszerült az előírásoknak megfelelően.

A csapat elmondta, hogy „időben” bejelentik majd a helyettesét, de a mai napon még ne várjunk híreket ezen a téren. A Mercedes Formula E csapatát erősítő Stoffel Vandoorne a márka hivatalos tartalékosa, ezt a szerepkört már 2019 eleje óta tölti be náluk.

Vandoorne egyébként is Bahreinbe utazott volna a hét folyamán, miután véget ér a Formula E tesztje Valenciában. A korábbi McLaren-pilóta viszont elmondta, hogy továbbra sem biztos abban, hogy autóba kell ülnie a hétvégén.

„Amúgy is Bahreinbe utazom, holnap szállok repülőre. Jelenleg nem tudom, hogy mi fog történni. Tudom, hogy van esély arra, hogy vezetni fogok, de várjunk még ezzel. Holnap megyek oda, és valószínűleg akkor fogom megtudni.”

A belga pilóta még nem igazán tudott elgondolkozni egy esetleges F1-es szereplésen, mivel a többi kötelezettségére koncentrál először. „Az első üzenetet ma reggel hét körül kaptam, a csapat mondta, hogy Lewis pozitív lett, és hogy egy óra múlva jelentik majd be.”

„Ezek után csak várakoztam, de őszintén szólva még nem igazán tudtam elgondolkozni erről, mert az itteni Formula E-tesztre fókuszáltam. Ez volt ma a prioritás” – mondta Vandoorne, aki két szezont húzott le a McLarennel, a legjobb eredménye egy hetedik helyezés volt.

Egy másik opció, sokak szerint talán a legjobb, George Russell lenne, amennyiben a csapatnak sikerül megegyeznie valahogyan a Williamsszel, hogy adják oda pilótájukat erre a hétvégére.

Azt még egyelőre nem lehet tudni, hogy Hamilton versenyezhet-e majd a szezonzárón Abu Dhabiban, mivel a tíz napos karanténja jövő csütörtökön jár le.

