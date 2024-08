Van esélye Norrisnak a 2024-es F1-es bajnoki címre?

Lando Norris előnye Max Verstappennel szemben a leintéskor tetemes, 22,896 másodperc volt. A szezon eddigi részében ez volt most a legnagyobb győzelmi különbség - majdnem fél másodperccel nagyobb, mint Verstappen előnye Sergio Perezzel szemben a bahreini nyitónapon.

Ez egyben a legdominánsabb győzelem Verstappen 2023-as magyarországi diadala óta, 33 másodperces űr választotta el őt és Norrist több mint egy évvel ezelőtt.

Hogy még jobban jelezze szándékait, Norrisnak sikerült a futam leggyorsabb körét is megfutnia, így nyolc pontot faragott Verstappen bajnoki előnyébőll. Már „csak” 70 pont van közöttük, ami valahol egy szakadék és egy kanyon között fekszik, amit a bajnoki küzdelem utolsó kilenc futamán át kell leküzdeniük.

Ekkora bajnoki előnykülönbséget még senki sem fordított meg ilyen viszonylag rövid idő alatt. Nem mintha ez matematikailag nem lenne megoldható, de ez egy rendkívül valószínűtlen fordítás lenne, ami vitathatatlanul még nagyobb sokkot okozna, mint Lewis Hamilton Ferrarihoz való átigazolásának bejelentése.

De vajon van-e Norrisnak bármi reménye arra, hogy a valószínűtlen esélyek ellenére megszerezze? Elnézést kérek Ian Betteridge-től és a szalagcímek törvényétől, de a válasz „igen” - csak egy „de” kíséretében.

A permutációk a következők: Norris mérnöke, Will Joseph, amikor a Magyar Nagydíjon arra kérte versenyzőjét, hogy engedje el Piastrit, kijelentette, hogy Norrisnak „szüksége van a csapatra”, hogy segítse a bajnoki címre irányuló terveit - egyedül nem remélheti, hogy megnyeri a bajnokságot. És ez az állítás helytálló lenne; Norrisnak valóban szüksége van Piastrira, hogy segítse őt a 2024-es bajnoki cím megszerzésének reményében. A McLarennek szüksége van Piastrira, hogy a következő versenyek többségén Verstappenre koncentrálva kezdjen el zavaró tényezőként viselkedni, hiszen az első háromban való jelenléte előfeltétele annak, hogy Norris behozza 70 pontos lemaradását.

Norris megnyerheti mind a kilenc hátralévő futamot - és a hátralévő három sprintversenyt -, és még ez sem lesz elég, ha Verstappen mindegyiken versenyen második lesz. Feltételezve, hogy egyik versenyző sem ér el leggyorsabb kört, Norris 474 ponttal zárna, így 4 ponttal maradna el Verstappentől. Öt leggyorsabb körrel Norris behozhatja a lemaradást, de ez a feltételezés ingatag lábakon áll. Vajon a Red Bull legyintene, ha Perezzel ki kellene jönnie a bokszba és feláldoznia a pályapozíciót, hogy megszerezze a leggyorsabb körért járó pontot? Egyáltalán nem; a Red Bull általában a második autót feláldozhatónak tartja ilyen esetekben...

Ebben az esetben Piastrinak legalább két alkalommal be kell kerülnie Norris és Verstappen közé a nagydíjakon, hogy a „mindent megnyerni” stratégia érvényesüljön. Ha pedig Norrisnak rossz hétvégéje van, és „csak” egy alkalommal végez a második helyen, akkor Piastrinak még legalább két-három alkalommal „közbe kell ugrania”, hogy a szükséges különbség meglegyen.

Norrisnak a saját kezében is van a sorsa. Ha idén nem nyer több futamot, és elméletileg mostantól Abu-Dzabiig minden versenyen második lesz, Verstappennek csak néhány negyedik és ötödik helyet kell elérnie ahhoz, hogy biztosan megelőzze Norrist a bajnoki pontversenyben. Még ha a Red Bull el is veszítette előnyét, nem esett vissza olyan szintre, hogy még a dobogós helyezésekre se érjenek be.

És persze a többi csapatra sem lehet támaszkodni. A Mercedes és a Ferrari továbbra is versenyképes marad, és valószínűleg lesznek olyan versenyek, amelyeken közelebb lesznek a McLarenhez és a Red Bullhoz. Nekik is lesznek olyan periódusaik, amikor Norris és Verstappen között lesznek, ahogy a szezon első szakaszában is, így a McLarennek mérsékelnie kellene a saját eredményeire gyakorolt hatásukat.

Persze a McLaren céljaira elegendő lenne, ha hagynák, hogy beleszóljanak a Red Bull-lal vívott harcukba - de a dolgok véletlenre bízása nem garantálhatja a McLaren és Norris számára a bajnoki címet. A wokingi alakulat bizonyos mértékig a saját kezében tartja a bajnoki sorsát - van egy autója, amely saját jogán képes megverni a Red Bullt a tempó tekintetében, és megvannak a pilótái, akikkel ezt megteheti.

Norris Zandvoortban bebizonyította, hogy nincs szüksége tökéletességre ahhoz, hogy versenyeket nyerjen, hiszen az első kanyarban történt újabb kuplungos botlásnak valójában nem sok jelentősége volt. Ehelyett egy szorgos, korai versenyvezetés és Verstappen relatív tempójának előrelátása biztosította, hogy az előzési lehetőséget szerencsésen időzítse jóval a bokszkiállások köre előtt. Bár ez nem vetett véget teljesen Norris jelenlegi rajtpanaszainak, de legalább leveszi róla a nyomást. A rajtok nem tűnnek olyan fontosnak, ha tudod, hogy később még vissza tudod nyerni a pozíciódat.

Még ha Norris a tökéletesség mintaképe is, és karácsonyig minden egyes futamot megnyer, akkor sem nyerheti meg a bajnoki címet, hacsak Verstappen és a Red Bull nem szenved el egy sor látványos bakit, amivel elolvad a pontkülönbség. A McLarennek gondoskodnia kell arról, hogy mindkét pilóta elérje azt a magasságot, amit a jelentősen továbbfejlesztett autója lehetővé tesz, és nem szabad félnie attól, hogy nehéz döntéseket hozzon, ha a helyzet úgy kívánja.

Ahogy Joseph Norrisnak mondta a Hungaroringen, öt körrel a vége előtt: „A bajnokságot nem egyedül lehet megnyerni. Szükséged lesz Oscarra és szükséged lesz a csapatra.”

Lehet, hogy ez lesz az a mantra, amely mögött a McLaren egységesen kiáll a vártnál korábbi bajnoki diadal érdekében? Minden bizonnyal találó, és olyan paritást mutat a csapattársak között, amelyet a Red Bull nem remélhet megismételni. És ha eljön a döntő pillanat, ez lehet a különbség. Igen - egy de-vel: Piastri szerepvállalása a kikötés.

Eközben a Sky-szakértő szerint Verstappen direkt kapott ki ennyire, míg Marko megnyomta a vészjelzőt a Holland Nagydíj után.