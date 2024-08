Van értelme a Williamsnek egy újabb újoncra cserélni Sargeantet?

Sargeant helye a Williamsnél már ingott egy ideje, de amikor visszatért Zandvoortba, hogy elkezdje a szezon második felét, úgy tűnt, az amerikai befejezheti második F1-es idényét, miután helyét elveszi a Ferraritól száműzött Carlos Sainz 2025-ben.

Azonban a hatalmas baleset az esős harmadik szabadedzésen, ami gyakorlatilag az autó minden porcikáját elpusztította a Williams régóta várt fejlesztéseivel együtt, az utolsó cseppnek bizonyult a Williams poharában a versenyző frusztrálóan egyenetlen másfél évét követően.

Az, hogy Sargeant csak egy versenyt kapott végül a szezon második felében, holott a Williams egész nyáron kereshetett volna valakit a helyére, mutatja, hogy James Vowles sietősen keresett valakit az újabb sokba kerülő és teljesen felesleges esést követően, miután Sargeant a zandvoorti pálya négyes kanyarjában egy értéktelen szabadedzésen tette ki az autó kerekét a vizes fűre.

A baleset arra emlékeztetett, amit a Japán Nagydíj első szabadedzésén szenvedett, ott is a vizes fűre hajtva esett nagyot. A Forma-1-ben van egy népszerű mondás a tapasztalatlan pilótákról: Egyszer lehet hibázni, ha az ember nem követi el újra. Sargeant számára azonban túl sok volt ezekből.

Már az is meglepett egyeseket, hogy Vowles hajlandó volt neki adni egy második idényt, miután tavaly nehezen alkalmazkodott az F1 kemény valóságához, az ugyanis, hogy hajlamos túlerőltetni a dolgokat, megfosztotta attól, hogy egyenletesen építse fel a versenyhétvégéket és előkelőbb helyet foglaljon el a rajtrácson.

A Williams azonban ennek ellenére látta benne a sebességet és hogy sokkal közelebb tud kerülni csapattársa, Alex Albon tempójához, ez pedig alkalmanként meg is történt. Elvégre amikor csapattársak voltak, Sargeant végig tartotta a lépést Oscar Piastrival az F3-ban, szóval valahol belül tényleg egy igen ügyes pilóta van elveszve.

Ezt végül nem tudta elégszer megismételni és bár az év elején valóban hátráltatta, hogy Albon autója volt a jobb specifikáció, a zandvoorti baleset mutatja, miért voltak óvatosak vele, lévén, nem sok tartalékalkatrész állt rendelkezésükre.

Médiában való megszólalásai alapján Sargeantet látványosan egyre jobban idegesítette, hogy nem bánnak vele egyenrangúként, valamint a gyenge eredményei és esetleges utódja – Sainz – körüli zajok. Az, hogy Melbourne-ben cserepadra tették, amikor Albon összetörte a Williamst a szabadedzésen és nem volt tartalékautójuk, kifejezetten lesújtó lehetett.

Azonban miután megkapta ugyanazokat az elemeket, tapasztalt csapattársa továbbra is rendre jobb volt nála, az időmérőkön 14-2-s vereséggel zárta a szezont, karrierje egyetlen pontja pedig a tavalyi Amerikai Nagydíjról származik.

A Williams zandvoorti fejlesztési csomagja is az egyenleg része, mivel a túlsúlyos autóval indított, kijózanító szezon közepén a csapat végre úgy érzi, több esélyük lehet a pontszerzésre, ehhez azonban két pilótára van szükségük. Vowles és csapata bár 2026-ra és az az utáni időszakra készül, de jelenleg a kilencedik helyen kullognak a konstruktőrök között mindössze négy ponttal és szeretnének ezen változtatni.

Ahogy Vowles fogalmazott a hírt kísérő közleményben: „Nem hoztuk meg könnyen a döntést, hogy év közepén cseréljünk le egy pilótát, de így lesz a Williamsnek a legnagyobb esélye a pontokért való küzdelemre a szezon hátralévő részében. Most hoztunk egy nagy fejlesztést az autóra és minden pontszerzési lehetőséget ki kell használnunk a látványosan szoros középmezőnybeli küzdelemben.”

Az, hogy egy gyors és meg nem remegő kézpárra van szükségük Albon mellett a pontokért való csatában Franco Colapinto kiválasztását elsőre furcsa döntésként mutathatja. Egy 23 évest egy 21 éves újoncra cseréltek, akinek összesen egy szabadedzés van a neve mellett a Brit Nagydíjról, ami az Abu-Dzabiban rendezett újonctesztet követte.

Amikor a Brit Nagydíj alatt a Motorsport.com Colapinto szabadedzéséről kérdezte, Vowles úgy felelt: „Ez a díja a nagyon erős Formula 2-es szezonjának. Jó elismerni, hogy erős utánpótlásunk van. Szerintem nagyon meg lehet égetni egy pilótát, ha túl gyorsan az autóba ültetjük. A modern Forma-1-ben is láthatjuk, mennyire szenvednek ettől az újoncok.”

„A mi befektetésünk, mi azzal kötelezzük el magunkat, hogy biztosítunk nekik némi időt egy történelmi autóban, ami alatt felkészülhetnek rá, hogy amennyiben őket választjuk, a lehető legjobb formában legyenek. Ezt Francónak még nem adtuk meg.”

Hogy Colapinto valóban felkészült-e, hogy bemutatkozzon a Forma-1-ben, azt meglátjuk, de a silverstone-i gyakorláson határozottan jó munkát végzett és utána a média előtti megjelenésein is érettnek tűnt. Az argentin tudja, hogy nincs mit veszítenie, mert akárhogy teljesít, az ülés, amibe beül, már foglalt 2025-re. Azonban amellett, hogy saját utánpótlásával villoghat, a Williamsnek egyértelműen tetszik, amit tőle látott, mind F1-es, mind F2-es autóban.

Emellett a választék sem volt pokolian bőséges, a Mercedes-tartalék és az Alpine WEC-csapatában szereplő Mick Schumacher és a Red Bull tartalékja, Liam Lawson neve is felmerült múlt hétvégén. A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff úgy érzi, az F1 még nem látta az igazi Micket két kemény haasos szezon után, mások szerint viszont ő megkapta az esélyét, nem úgy, mint például az F2-es bajnok Felipe Drugovich és mivel a német pilóta korábbi Forma-1-es szereplése is nagy esései miatt volt emlékezetes, érthető, miért óvakodott a Williams vele leváltani Sargeantet.

Messze Lawson lett volna a leglogikusabb választás, tekintve, milyen éretten versenyzett a sérült Daniel Ricciardo helyén az AlphaTaurinál tavaly. Mivel a Red Bull láthatóan jövőre mindenképpen helyet akar neki találni a rajtrácson, akár saját családjukon kívül, újabb kilenc futamot adni neki tökéletes felkészülés lett volna, még ha már be is mutatta, hogy a mély vízben is tud úszni.

Az azonban, hogy Lawson a Red Bull mind a négy autójának a tartalékja két csapatnál, meghiúsíthatta az üzletet: „Attól függ, hogy milyen feltételek szerint és ha szükségünk lenne rá, gyorsan vissza szeretnénk őt kapni. De ha jövő héten kell nekik egy pilóta, arra nyitottak lennénk” – mondta a Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner múlt vasárnap.

Mivel a Williamsnek egyenletesség és eredmények kellenek a hátralévő kilenc futamon, az, hogy hirtelen vissza kell küldeni Lawsont a Red Bullba, ha az ő négy pilótájuk egyike kiesik, túl nagy rizikó lehet. Persze, a még nem bizonyított Colapintóra bízni az autót szintén nagy rizikó és csak év végére válik el, hogy beválik-e. De míg Sargeanttel folytatni zsákutca volt, így legalább esély van arra, hogy egy saját nevelésű versenyző húzza ki őket a csávából, aki a jövő egyik tehetsége lehet.