Van der Garde visszavonta az Alonsóval kapcsolatos kritikáit a Hamilton elleni csatát követően

Volt egy általános félelem a Forma-1-es közösségen belül Fernando Alonso 2021-es visszatérésével kapcsolatban, hiszen senki nem akarta, hogy egy félresikerült második karrier elhomályosítsa a kétszeres világbajnok korábbi eredményeit, ráadásul egy szerencsétlen biciklibalesetben alig pár héttel a téli tesztek előtt még az állkapcsát is eltörte, amelyről ő is elismerte, hogy az első versenyeken még zavarta.

Elsőre Giedo van der Garde is úgy gondolta, hogy nem jó ötlet visszahozni Alonsót a sportba, de a Motorsport.com holland kiadásának adott interjújában elismerte, hogy azóta megváltozott erről a véleménye.

„A szezon elején még úgy gondoltam, hogy „tényleg szükség van erre? Nem adhattatok volna egy fiatal pilótának lehetőséget?” És emlékezzünk: már 40 éves, régóta csinálja ezt, kétszer is világbajnok lett.”

„Ettől függetlenül úgy tűnik, hogy nagyon értékes a Forma-1, de az Alpine számára is a jelenléte, hiszen ügyesen fejlődtek eddig, amit részben Fernandónak köszönhetnek. Az pedig, amit vasárnap mutatott, (a Magyar Nagydíjon Hamilton ellen) azt remek volt nézni.”

Van der Garde is úgy gondolja, hogy Ocon Alonsónak köszönheti a Magyar Nagydíjon aratott győzelmét, és azt is elmondta, hogy miért védekezhetett ennyire sikeresen a hétszeres világbajnokkal szemben.

„Lewis is tudja, hogy Fernando kemény dió, és ahogyan ő, úgy Alonso is elmegy a végletekig. Lewisnak sokkal több veszítenivalója volt, mint Fernandónak. Abban a pozícióban úgy kellett gondolkodhatott, hogy nem érdekel, ha le is szorítom a pályáról, Ocon akkor is győzni fog, míg Lewis persze úgy gondolkodott, hogy itt van az esély előttem arra, hogy sok pontot szerezzek, és ismét átvegyem a vezetést a bajnokságban.”

„Ez jelentette a legnagyobb különbséget, Lewis pedig csak egy apró hiba után tudott elmenni mellette. Alonso ettől még mindent beleadott abban a csatában, tisztelve az ellenfelét.”

„Már Silverstone-ban is láttunk tőle egy-egy megvillanást, míg az első pár verseny még olyan „ugyan már” volt. Egyértelműen látszódott, hogy egy ideig távol volt, az endurance más tészta, a Dakar meg pláne, szóval nem csoda, hogy egy pár versenybe telt, mire vissza tudott rázkódni, de most, hogy már visszaszerezte az önbizalmát, gyönyörűen vezet.”