Bottasnak foggalma sincs, hogy miért volt ilyen lassú

Bottas igazán dühös lehet magára, hiszen ez az egyik legjobb pályája, ahol élete első futamgyőzelmét is aratta, és pénteken még úgy tűnt, hogy újra ott lehet az első helyért zajló csatában a csapattársával.

Hiába állt mellette azonban a történelem, most egyáltalán nem tudta összerakni a megfelelő köröket, és ez azt eredményezte, hogy még Verstappen is megverte őt a Red Bull-lal. A finn a leintést követően viszont nem is értette, hogy honnan ez a nagy, hat és fél tizedes különbség Hamiltonhoz képest.

„Egész hétvégén jónak tűnt a dolog. Úgy éreztem, hogy a sebességem nagyon erős, és a Q1/Q2 is jó és sima volt, de a Q3 már nem. Persze én is találtam egy kis időt, de a többiek nyilvánvalóan többet találtak, és itt elég érzékenyek a gumik, nem könnyű rendes tartományba hozni őket.”

„Az első Q3-as körömön túl hidegek voltak az abroncsok, a második menetben viszont nem tudom, egyszerűen nem tudtam gyorsabban menni, szóval vannak kérdőjelek. Ettől függetlenül nem rossz itt a harmadik helyről kezdeni, és szerintem a megfelelő gumin vagyok” – utalt a közepesekre Bottas.

Hamilton ezzel szemben a lágyakon lesz kénytelen majd rajtolni, köszönhetően Sebastian Vettel Q2-es balesetének, és az abból eredő kavarodásnak. Bottas most tényleg csak abban reménykedhet, hogy holnap fog egy jó rajtot, bár az utóbbi futamokon ez sem jött neki össze mindig.

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Igen, emlékszem még arra, amikor a harmadikról rajtoltam itt. Szóval most is ugyanazt szeretném majd csinálni, és tényleg úgy vélem, hogy előnyösebb helyzetben vagyok a közepes gumi miatt, tehát holnap még minden nyitott lesz” – zárta rövid értékelését az időmérőt követően az érthetően csalódott Bottas.

A holnapi futamon most valóban az adhat neki okot a bizakodásra, ami 2017-ben történt vele, akkor ugyanis szintén a harmadik rajtkockából indulva a 2-es kanyarban már elsőként tudott elfordulni.

Az eltérő gumik miatt pedig akár még taktikai szempontból sem szabad leírnunk a holnapi viadalt, ráadásul Max Verstappen is ott lesz a két Mercedes között, hogy ismét borsot törjön az orruk allá, ha lehetősége adódik rá.

