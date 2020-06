Valtteri Bottas már ismerheti a sorsát a Mercedesnél?

A Mercedesnél hivatalosan még mindig van két szabad hely 2021-re, miután Lewis Hamilton és Valtteri Bottas sem hosszabbított. A brit esetében ez minden bizonnyal csak idő kérdése, hiszen már a hetedik világbajnoki címére készül, valamint a Ferrarinál mindkét hely elkelt, addig a Red Bullnál Max Verstappen köré épül a csapat.

Még több F1 hír: Az F1-es költségvetési sapka bevezetésével a Mercedes akár az űrbe is fejleszthet

Ezzel csak a Mercedes maradt számára, nem beszélve arról, hogy már többször hangsúlyozta, nagyon jól érzi magát a németeknél, és nem tervez távozni tőlük. Hamilton valószínűleg a jelenlegi csapatától fog visszavonulni, de azt nem tudni, mikor.

Idén a hetedik világbajnoki címét szerezheti meg a Forma-1-ben, amivel beállítaná Michael Schumacher nagy rekordját. Jövőre pedig azt meg is döntheti, így erősen valószínűtlen, hogy távozás előtt állna.

A másik oldalon Valtteri Bottas esetében sokkal több a kérdés, elsősorban Sebastian Vettel és George Russell miatt. A pletykák szerint nem kizárt, hogy a német világbajnok a Mercedeshez szerződik, vagy a juniorjukat átemelik a Williamstől.

Ebben az esetben Bottasnak új csapatot kellene találnia, és a legvalószínűbb állomás a Renault lehetne számára, ahol azonban Alonso szerepelhet a favoritok között. Ezen kívül lehetnek még szabad ülések, többek között a Red Bullnál is, ugyanakkor nem valószínű, hogy a „bikák” a medencéjükön kívülről választatnának versenyzőt.

Valtteri Bottas wears a protective mask in the garage Fotó készítője: Steve Etherington / Motorsport Images

A legrosszabb forgatókönyv részeként Bottas akár a helyét is elveszítheti a rajtrácson, bár az Alfa Romeónál és a Haasnál sem jelentették be a duójukat. Ez a Williamsre is igaz, de ott most sokkal nagyobb kihívást jelent a csapat jövőjének biztosítása, és az autó még mindig nem versenyképes.

Mika Salo, aki a C More F1-es szakértője, a finn MTV Sport kérdésére azt mondta, hogy szerinte Bottas már ismerheti a sorsát a Mercedesnél, de még nem beszélhet róla. A következő hetekben valószínűleg erre a kérdésre is választ kaphatunk.

„Szerintem Valtteri ismeri a saját helyzetét, de azt még nem tudta világossá tenni. A Mercedes elmondhatta neki a sorsát, de megkérhették arra, hogy legyen csendes ezzel kapcsolatban.” - mondta az egykori F1-es versenyző, aki kíváncsian várja a folytatást.

Ajánlott videó: