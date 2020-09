Változtatott a Honda, hogy ne kelljen Verstappen haragjától tartaniuk

Max Verstappen hiába reménykedett abban, hogy versenyre késztetheti a Mercedeseket Mugellóban, versenye mindössze néhány másodpercig tartott. A rajt után rögtön erőt veszített a motorja, emiatt pedig hátraesett a mezőny sűrűjébe, végül pedig a 2-es kanyarnál belekeveredett a balesetbe és kiesett.

A Honda kellő időt szakított arra, hogy megtalálja, mi volt a probléma oka, és arra a következtetésre jutottak, hogy a meghibásodás nem a motor fő komponenseivel volt kapcsolatos, beleértve az MGU-K-t és az MGU-H-t.

Ehelyett az a gyanú állt fenn, hogy a motor elektronikájával és szoftverével kapcsolatos gondok együttese okozhatta a bonyodalmakat. Válaszként a japán gyártó már meg is tette az első lépéseket, hogy elkerüljék az újabb fiaskót.

Az Orosz Nagydíj előtt Toyoharu Tanabe, a Honda F1-es technikai igazgatója a következőkről számolt be: „A Mugello óta eltelt időt arra használtuk, hogy alaposan kielemezzük Max kiesésének okát.”

„A vizsgálat alapján kiderült, hogy több tényező okozta a problémát, de sikerült ellenlépéseket eszközölnünk, melyek segítségével megbirkózhatunk a gondokkal, a cél pedig az, hogy ez a hiba ne történjen meg újból.”

Verstappen elképesztően ideges volt a mugellói kiesése miatt, a Red Bull pedig megígérte, hogy mindenről beszámol neki a helyzetet illetően, valamint a Honda lépéseiről is, még mielőtt Oroszországba utazna.

Max Verstappen, Red Bull Racing and Jos Verstappen in the paddock

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images