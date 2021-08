Változtatni kellene a belga pályán? „A rizikó is része ennek a sportnak”

Nemrég a Motorsport.com-nak Luciano Burti, a korábbi F1-es pilóta beszélt erről a témáról, és elmondta, hogy a versenyzésnek önmagában is megvannak a maga veszélyei, és Spa sem kivétel ez alól.

„A motorsport továbbra is veszélyes. Lehetetlenség 200 km/h-nál gyorsabban menni, és azt gondolni, hogy minden teljességgel biztonságos. Ez nem elképzelhető. Ráadásul manapság már amúgy is nagyobbak a bukóterek, és ott van a glória is az autókon.”

„Én erősen elleneztem ezt a megoldást, de be kell vallanom, hogy tévedtem.” Burti azzal érvel, hogy hiába a sok komoly baleset Spában vagy egyéb helyszíneken, ezek a pályák már beépültek a Forma–1 DNS-ébe, emiatt pedig nem kell rajtuk változtatni.

„Én talán túlságosan is old-school vagyok, de Spa valóban része az F1-nek. Nézzük meg mondjuk Silverstone-t, Monzát vagy Monacót is, ezeken a pályákon sem nagyon lehet már több helyet csinálni. Nem lehet őket 100 százalékig biztonságossá tenni. A környezeti viszonyoknak is sok köze van ehhez.”

„Ha felmész az Eau Rouge-on, akkor hamar felismered, hogy nincsen hová menni. Vagy megtartjuk úgy, ahogy most van, vagy építeni kell egy alagutat. Egy másik opció lehetne, hogy felhagyunk a versenyzéssel Spában, de én ezt erősen ellenzem.”

„Nem akarom, hogy az F1 csak olyan helyekre menjen, mint a Paul Ricard vagy Abu Dhabi, ahol nyomhatod a gázt, ameddig csak akarod, és semmi sem fog történni. A rizikó is része ennek a sportnak.”

„Látni akarjuk, hogy az emberek a határokat feszegetik, és ehhez sajnos hozzátartoznak a súlyos balesetek is. Remélhetőleg senki nem fog meghalni, de a kockázat is benne van a motorsportok DNS-ében” – zárta gondolatát a brazil expilóta.

Masi szerint egyébként nincsen szükség a módosításra, a helyszín pedig rendelkezik az FIA legmagasabb biztonsági besorolásával. Változások azonban így is fognak majd történni, hiszen szeretnék a motorosok számára is versenyezhetőbbé tenni a belga pályát. Az F1 mezőnye pedig két hét múlva látogat el oda, reméljük, semmilyen komoly incidens nem történik majd.

