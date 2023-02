Változó DRS-zónák, új pontozás a megszakított versenyeken - erről döntött ma az F1 Tanács

Az újgenerációs autók első évét követően sok pályán úgy tűnt, túl könnyű az előzés a DRS-sel, míg más helyeken túl rövidnek bizonyultak a zónák. A tavalyi adatokat elemezve az FIA bejelentette, hogy Bahreinben, Dzsiddában, Melbourne-ben, Bakuban és Miamiban változtattak a DRS-zónákon a dolgok kiegyensúlyozása érdekében.

Bár nincs egyelőre hivatalos megerősítés arról, pontosan milyen módosítások történhetnek, Melbourne-ben már korábban szó volt egy negyedik ilyen zóna betoldásáról. Emellett a szövetség megerősítette, hogy Bakuban és Miamiban újraaszfaltozzák a pályát, míg Dzsiddában úgy módosítják a pályát, hogy jobban belátható legyen.

Az F1 Tanács keddi londoni ülésén téma volt még számos más ügy is, arról is megállapodtak például, hogy lazítanak a csapatok és a pilóták közötti rádióüzenetek tartalmát meghatározó szabályokon is, pár éve ugyanis bevezették, hogy a csapatok ne adjanak túl konkrét tanácsokat a versenyzőiknek.

Változik a parc fermé-szabály is a sprintversenyeken, a csapatok szabadabban cserélhetik azon alkatrészeket, melyek gyakrabban sérülnek és nagyobb szerep jut az ezek jelentésére szolgáló, a csapatok által kitölthető és leadható űrlapoknak.

Felülvizsgálták a rövidített futamok pontozásáról szóló szabály szövegét a tavalyi Japán Nagydíjon történt kavarodás miatt. Ez alapján teljes pontszám csak a közel teljes versenytáv teljesítésekor jár, míg részleges pontokat olyan versenyeken kapnak a versenyzők, melyeket félbeszakítanak, vagy ahol a megszakítások miatt nem lehet megtenni a teljes versenytávot az időlimitig.

Megállapodás született arról, hogy télen a csapatok és a motorszállítók gyárát is lezárják egy időre, valamint, hogy a költségvetési plafont 21 futam felett versenyenként 1,2-ről 1,8 millióra emelik, ugyanis az ezen felüli versenyek főleg Európán kívüliek, így költségesebb az odautazás.

A sorozatról készülő sorozatot, a Drive to Survive-ot forgalmazó Netflix elmondta, ki az a két pilóta, akiknek köszönhető a sorozat sikere.