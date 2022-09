Változik a monzai program, II. Erzsébet előtt tiszteleg az F1

A tegnapi nap folyamán hunyt el II. Erzsébet királynő, aki 96 évet élt, a halála pedig a Forma-1 világát is megrázta. Nagy-Britannia leghosszabb ideig hivatalban lévő uralkodója előtti tiszteletük jeléül pedig az F1-es csapatok, pilóták és hivatalos személyek a monzai versenyhétvégén is meg fognak emlékezni a királynőről.

A magyar idő szerint 14 órakor kezdődő első szabadedzés előtt 10 perccel, a monzai bokszutcában fogja leróni tiszteletét a Forma-1-es paddock, és egyperces néma csenddel fognak emlékezni II. Erzsébetre.

Hasonló tiszteletadásra kerülhet sor a vasárnapi Forma-1-es futam rajtja előtt is, de ennek részleteit egyelőre nem véglegesítették – amennyiben ez megtörténik, akkor természetesen mi is be fogunk számolni róla.

Tegnap az este folyamán több Forma-1-es versenyző és csapat, illetve a Forma-1 hivatalos közösségi oldalai is megemlékeztek a királynőről, az erről készült cikkünket itt érhetitek el.

