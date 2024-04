Változhatnak a Forma-1-ben a rajtnál való kiugrás szabályai

A Motorsport.com tudomására jutott, hogy a Forma-1 Tanács jövő heti ülésének egyik pontja a rajtnál való kiugrásokat taglaló szabály felülvizsgálata lesz. Jelenleg a kiugrást az alapján figyelik, hogy az FIA jeladói észlelnek-e mozgást a rajtjel megadása előtt. Azonban számos eset volt már, ahol az autók látszólag megmozdultak, azonban nem járt értük büntetés, mert a szenzorok ezeket nem érzékelték.

A legutóbbi, nagy port kavart eset Lando Norrisé az idei Szaúd-Arábiai Nagydíjról, amely értesüléseink szerint a vitát elindította arról, kell-e módosítani a szabályzaton. Dzsiddában Norris szemmel láthatóan bemozdult, majd megállt a lámpák elalvása előtt, az FIA versenybírói azonban ezt még szabályszerűnek ítélték, mert a szenzorok nem jelezték a kiugrást:

„A versenybírók megvizsgálták a helyadatokat, valamint a feltételeket és arra jutottak, hogy a videós bizonyíték alapján a négyes számú autó valóban megmozdult a rajtjel megadása előtt, azonban az FIA által hitelesített és beszállított jeladó az autón nem jelzett kiugrást.”

„A Forma-1 versenyszabályzatának 48.1-es cikkelye egyértelműen kimondja, hogy a kiugrás megítélése a jeladó jelzése alapján kell, hogy megtörténjen, itt pedig nem történt jelzés, ezen körülmények között pedig nem fogunk további intézkedéseket létesíteni.”

Az eset utáni hetekben, valamint a hétvégi Kínai Nagydíjon folytatott megbeszélések a csapatfőnökök és az FIA között megágyaztak az ötletnek, miszerint ez az ítélet alapja lehet a szabályzat módosításának a jövőben.

A tervek szerint a jeladók a jövőben is jeleznének kiugrásnál, azonban azt a Forma-1 versenyirányításának rendelkezésére álló felvételekből is meg lehetne állapítani, ha azon egyértelműen látszik, hogy az autó mozog, még a szenzorok aktiválása nélkül is.

Arról nincs tudomásunk, mekkora támogatottsága lenne ennek a változtatásnak, értesüléseink szerint azonban az F1 Tanácsban döntő többséggel való megszavazása esetén – ez nyolc csapatot, valamint az FIA és az FOM támogatását jelenti – az új szabály már a Miami Nagydíjon életbe léphet.

Forrásaink szerint azonban nincs mindenki oda az ötletért, vannak, akik szerint a kiugrásokat ezek után szubjektív vélemények alapján ítélhetik meg, ők inkább azon ügyködnének, hogy az FIA jeladói érzékenyebbek és pontosabbak legyenek, így minden mozdulatot érzékeljenek.

Az utóbbi években számos alkalommal volt probléma abból, hogy a szenzorok nem kapcsoltak egyértelmű kiugrásnál, a 2020-as Magyar Nagydíjon például Valtteri Bottas úszott meg egy ilyen esetet, de a Ferrari akkori versenyzője, Sebastian Vettel sem kapott büntetést érte 2019-ben, Japánban.

Közben a versenybírók túlóráztak Kínában az Aston Martin óvása miatt, itt olvashatjátok el, mire jutottak.