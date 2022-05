Valószínűleg nem lesz szükség esernyőre a Spanyol Nagydíjon

Spanyolországba utazik hétvégén a Forma-1 mezőnye, ezzel pedig hivatalosan is megkezdődik a 2022-es szezon európai szakasza. A katalán pálya különlegessége, hogy már az új konstrukciókkal is körözhettek rajta a pilóták, hiszen itt is rendeztek téli tesztet az F1-ben.

Azt azonban a legtöbb istállónál elmondták, rengeteg változást eszközöltek február óta az autóikon, ezért is lesz jó látni, hová sikerült eljutniuk az elmúlt hónapokban. A jó hír az, hogy valószínűleg tiszta időjárás fogadja majd a mezőnyt, csupán a szél kavarhat bele a dolgokba.

Az év ezen szakaszában általában már kifejezetten jó idő van Barcelonában és a spanyolországi átlaghőmérséklet is magasabb, mint Európa más részein. A Weather.com szerint az előttünk álló hétvégén is ideális versenykörülmények várhatók.

Péntektől vasárnapig részlegesen felhős lesz az ég, de maximum öt százalék esély mutatkozik az esőre. A hétvége folyamán viszont folyamatosan felerősödik a szél, vasárnapra az óránkénti 21 kilométer per órás sebességet is elérheti.

Ami a hőmérsékletet illeti, az előrejelzések szerint pénteken várhatóan még hűvösebb lesz, de ez is 25 Celsius-fokot jelent, míg a hétvége további részében fokozatosan melegszik az idő, és akár 27 fokot is mutathat a hőmérő.

