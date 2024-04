Valóban segít Verstappennek, hogy éjjel-nappal szimulátorozik?

Max Verstappen gyakran a pályán van – virtuálisan – a Forma-1-es hétvégéken túl is, órákat tölt el szimulátorában, mely egyesek szerint előnyt jelent neki a pályán is. A volt pilóta, Jacques Villeneuve szerint azonban ez nem igaz, még ha vannak is dolgok, amikben a szimulátoros versenyek a való életben is segíthetnek.

A kanadai világbajnok a Sports Illustratednek beszélt arról, hogy bármennyire is hasznos eszköz, a szimulátor nem fog segíteni Verstappennek jobb pilótává válni: „Segít a koncentrációban. Amikor egy igazi autóban vagy, könnyű figyelni, mert konkrétan ott ülsz benne. Nem tudsz másra figyelni.”

„Amikor azonban a számítógép előtt ülsz, nagyon könnyen elkalandozhat a figyelmed és elkezdhet máson járni az esze. Szóval ebből a szempontból segíthet, de a vezetésben nem. Van köztük különbség és külön kell kezelni a szimulátort a valódi autóktól.”

„Csak azért, mert jó vagy a szimulátorban, nem ülhetsz be hirtelen egy Forma-1-es autóba. Ráadásul rossz berögződések is kialakulhatnak és a két dolog nem egyezik száz százalékban” – zárta mondandóját 1997 bajnoka, akinek a Sauberhez is volt pár keresetlen szava.