Valóban kettős győzelmet dobott el a Mercedes?

Lewis Hamilton a 10. helyről rajtolva aratott győzelmet a Brazil Nagydíjon, aminek köszönhetően 14 pontra csökkentette hátrányát Max Verstappennel szemben a világbajnoki pontversenyben.

A verseny középső harmadában Max Verstappen mindössze 13 kör után cserélte le a kemény abroncsokat, megelőzve ezzel Hamilton elévágási kísérletét. A hétszeres világbajnok három körrel nyújtotta hosszabbra második etapját, ami szintén viszonylag rövidnek számít.

A másik Mercedesszel Valtteri Bottas már egy körrel Verstappent követően a bokszba hajtott. „Szerintem egy sima kettős győzelmet dobtunk most el” – mondta a finn, aki végül három másodperccel végzett a holland mögött.

„Úgy éreztem, hogy mivel az első etapom hosszúra nyúlt, egy kiállással is teljesíthető lesz a verseny” – értékelt Bottas már a versenyt követően. „Továbbra is úgy érzem, egy kiállással második lehettem volna, de utána kell járnunk.”

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff már közel sem biztos benne, hogy működött volna az egy kiállásos stratégia. Az osztrák továbbá elmondta, Bottas kihívásával a finn dobogóját védték Perezzel szemben.

„Talán működhetett volna az egy kiállás, de ezzel azt kockáztattuk volna, hogy végül Perez lesz a harmadik. A két stratégia közötti különbség valószínűleg elenyésző volt.”

A Mercedes pályamérnöke, Andrew Shovlin elmondta, fontolóra vették az egy kiállásos stratégia lehetőségét, de úgy ítélték meg, az túl kockázatos a dobogó megtartása szempontjából.

„Valtteri úgy érezte, működött volna, ha azonban nem jön be, a dobogót is elveszíthettük volna. Lewis esetén úgy éreztük, Max azonos stratégián is verhető lesz, figyelembe véve a tempót és némi gumielőnyt.”

„Felmerült az egy kiállásos stratégia lehetősége, de túl kockázatosnak ítéltük meg. Figyelembe véve Max tempójának visszaesését a kemény gumikon, nehéz lett volna kivitelezni.”

Hamilton első és Bottas harmadik helyének köszönhetően a Mercedes 11 pontra növelte előnyét a konstruktőrök versenyében.

A Red Bullnak van oka aggódni a Mercedes végsebességét látva...