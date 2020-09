Valentino Rossi most bizony „nagyon irigykedik” az F1-es pilótákra

A most megrendezésre kerülő Toszkán Nagydíj jelenti az első alkalmat, hogy az F1 mezőnye az ikonikus mugellói pályán versenyzik majd. Ez a helyszín már 1994 óta adott otthont a MotoGP olasz futamának.

Ebben az évben viszont a koronavírus-járvány miatt a motoros sorozat nem rendezhette meg versenyét Mugellóban. A yamahás Rossi még 2008-ban két napon át tesztelhetett F1-es autót a helyszínen, és „elképesztőnek” nevezte az élményt.

Elsősorban a lejtős Casanova/Savelli jobb-bal kombinációt, amely a 6-os és 7-es kanyart jelenti, valamint a két Arrabiata jobbost emelte ki, melyek „hihetetlenek” F1-es autóban ülve. „Nagyon irigykedem most, főleg azért, mert idén nincs lehetőségünk ott versenyezni” – kezdte a MotoGP-legenda.

Rossit a Motorsport.com kérdezte arról, hogy mit gondol a Forma–1 első mugellói látogatásáról. „Számomra és sok más motoros számára is ez az egyik legjobb pálya a világon, de autóval is lenyűgöző.”

„Én kétszer vezettem F1-es Ferrarit Mugellóban, és elképesztő élmény volt. Egyszer még esős körülmények között is mentem, és a Casanova/Savelli, valamint a két Arrabiata hihetetlen volt.”

„Az Arrabiata 2-ben padlógázon mész egy F1-es autóval 275 km/h-ás sebességgel, és teljesen beláthatatlan a kanyar, mivel annyira alacsonyan ülsz az autóban egy motorhoz képest, így nem látod a kijáratot. Szerintem élvezni fogják, és nagy kíváncsisággal figyelem majd az eseményeket vasárnap.”

Lewis Hamilton, Yamaha MotoGP YZR-M1, Valentino Rossi, Mercedes-AMG F1 W08 Fotó készítője: Monster Energy

„A pálya talán egy kicsit keskeny lesz a széles autóknak, de biztosan mindenki nagyon élvezni fogja majd Mugellót” – vélekedett Valentino Rossi.

Rossi többször is tesztelt Forma–1-es autót a 2000-es évek közepén/végén, és 2006-ban még az akkori mezőny tagjaival együtt is tesztelt Valenciában. Többször is megfordult nála, hogy az F1-be igazol, de végül a MotoGP-nél maradt.

Legutoljára 2010-ben tesztelt a Ferrarival Barcelonában egy 2008-as autót GP2-es gumikkal. Rossi azonban tavaly decemberben ismét beült egy F1-es autóba, amikor Lewis Hamilton 2017-es világbajnoki Mercedesét vezette a valenciai Ricardo Tormo-versenypályán, miközben a brit címvédő felülhetett végre Rossi M1-es motorjára.

A Yamaha főnöke, Massimo Meregalli még korábban elmondta, hogy Hamiltont úgy kellett visszafogni attól, hogy túl korán menjen ki az aszfaltcsíkra, mivel még elég hideg volt aznap reggel, de a brit minél hamarabb bele akarta vetni magát a motoros kalandba.