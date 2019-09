Válaszút előtt Vettel karrierje

A cikk szerint az amúgy is pocsékra sikerült Olasz Nagydíj után Sebastian Vettel még egy hibát vétett. Nem volt elég a csalódást keltő időmérő, és a futam, amelyen Vettel hibát hibára halmozott, végül még el is felejtette a hétvégét lezáró nemzetközi sajtótájékoztatót. A németet már a hotelbe menet kapták el, hogy még lenne egy kis kötelezettsége.

Persze nem ez a legnagyobb problémája. Ezen tudott nevetni, ám csapattársával történtek kapcsán nincs kedve mosolyogni. Amíg Vettel segítette Charles Leclerc-t Spában, addig Monzában a fiatal monacói már nem állt be a sorba. Ennek eredményeképpen Leclerc-é lett a pole, Vettelnek pedig a negyedik rajthellyel kellett beérnie.

A futamon aztán tetőződött az egész évi probléma, Nico Rosberg pedig nem rejtette véka alá kritikáját, amiben már azt fejtegeti, hogy Vettel lassan visszacsúszik második számú versenyzővé a Ferrarinál. Az AutoBild cikke szerint pedig ez a félelem jogos, két lehetőség áll Vettel rendelkezésére.

A német lap szerint a heppenheimi vagy megküzd a helyéért Leclerc-rel, akit az AutoBild "kíméletlen egoistának" tart, és akinek nagyon erős a hátszele Nicholas Todttal a háta mögött, és ezzel együtt saját démonaival is, vagy kénytelen távozni. "Sebastiannak most mentálisan kell kijönni ebből a körforgásból, hogy visszanyerje önmagát" - jelentette ki Jacques Villeneuve. "Monzában rá kellett ébrednie, hogy Leclerc-re nem számíthat. Sőt, mostantól ő lett az első számú ellenfél."

A monacói berobbant a Ferrariba, már évek óta mentális trénerrel dolgozik, és az olasz győzelem után olaszul köszöntötte a hazai közönséget, ez sem egyértelmű Vettelnél pedig jóval régebb óta az olaszok pilótája. De Mattia Binotto még így is nagyon támogatja a németet. "Más pilóták is követnek el hibát, most nekünk újra kell építenünk Vettelt, foglalkoznunk kell vele. Fontos, hogy érezze, hogy nekünk, és a szurkolóknak is fontos a jelenléte, és szeretjük, bízunk benne, és építünk rá. Mert ez így is van" - mondta Binotto az olasz futamot követően.

Jean Todt annak ellenére nem írja le még a németet, hogy az FIA első emberének fia a másik Ferrari-pilótát képviseli. "Sebastian egy négyszeres világbajnok, és ezt nem szabad elfelejteni. A kritikák, amiket kap nagyon eltúlzottak és igazságtalanok. Hibákat vétett, de ilyesmi megesik, amikor ekkora a nyomás rajtad" - jelentette ki Todt.

