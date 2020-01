Választás előtt a szurkolók: sosem fedte még ennyire egymást a MotoGP és az F1 naptárja

A Forma-1 állandó terjeszkedésével idén rekordot dönt, korábban még sosem állt 22 futamból a száguldó cirkusz naptára. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a 22 nagydíjjal még nem is elégedettek a sportág vezetői, nem nagy kockázat előrebocsátani, hogy fog még duzzadni a versenyek száma.

A hírek szerint 25 futam a cél, ennek érdekében pedig még a szokványos versenyhétvégékről is hajlandó lemondani a sportág vezetése, és a hírek szerint jönnek a négy helyett háromnapos nagydíjak. Mindenesetre a terjeszkedésnek már idén is nyoma van, korábban még sosem ütközött ennyiszer egymással a motorsportok két királykategóriája, a Forma-1 és a MotoGP.

A gyorsaságimotoros világbajnokságban idén is 20 futamból áll, és ennek fele olyan hétvégére esik, amikor a Forma-1-ben is versenyt rendeznek. Sőt az ütközésre nem is kell sokat várni, hiszen már márciusban megtörténik.

Március 19-én Bahreinben rendeznek F1-es futamot, míg a MotoGP éppen Thaiföldön verseng. A következő dupla hétvége az első áprilisi lesz, amikor Kínában jár a száguldó cirkusz, míg Argentínában a motorosok királykategóriája.

A harmadik ütközés május 3-a lesz, akkor az F1-nek Hollandiában van jelenése, ezzel egy időben a MotoGP Spanyolországban vendégeskedik. Júniusban rögtön két ilyen hétvége is lesz, 7-én Azerbajdzsán (F1) találkozik a katalán motorversennyel, míg 25-én a Francia Nagydíj a Holland GP-vel ütközik.

A nyári szünet után augusztus utolsó hétvégéjén Belgiumban lesz az F1, éppen akkor, amikor a MotoGP Silverstone-ban. Október 25-én a négykerekű királykategória az Egyesült Államokban, a kétkerekű Ausztráliában lesz, míg november első napján Mexikó és Malajzia ütközik egymással.

A végére pedig november 15-e és a forma-1-es Brazil Nagydíj és a valenciai MotoGP-futam került, ez a tizedik olyan vasárnap az évben, amikor a két népszerű sorozat egyszerre rendez futamot.

