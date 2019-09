Válaszolt a Liberty Media a nagy kritikákra, a fordított rajtrács ötletére is

A Forma-1 2021-től teljesen át fog alakulni, és hamarosan 25 futam lehet egy évben, miközben sokan azt gondolják, hogy már a mostani 21 futam is rengeteg. A következő évben 22 versenyhétvége lesz a naptárban, amire soha ezelőtt nem volt példa. Egyesek attól tartanak, hogy az F1 ezzel többek között az exkluzivitását is elveszíti, valamint az újabb futamok miatt a programokat is át akarják szabni.

A jobb élmény érdekében már jövőre érkezhetnek az időmérős futamok a fordított rajtáccsal, de csak pár helyszínen. Ezért gyakorlatilag egy pilóta sem rajong, amiről hosszasan beszéltek Szingapúrban. A Liberty Media azonban kísérletezni akar, így bármit is mondajak a pilóták, valószínűleg meg fognak történni ezek a változtatások.

„A helyzet tisztázása és a félreértések elkerülése érdekében megbeszélések folynak arról, hogy 2020-ban kísérletezzünk az időmérős formátumnak a megváltoztatásával – azzal a céllal, hogy a nagydíjhétvége valamivel kevésbé legyen kiszámítható.” - nyilatkozta a Ferrari egykori legendás guruja, aki az évek óta a Liberty Mediának dolgozik a Forma-1-ben.

„Szeretném hangsúlyozni a „kísérlet” szót, ami egyfajta mintaként szolgálhat a jövő irányainak meghatározásához. Tisztában vagyunk azzal, hogy a jelenlegi időmérős formátum izgalmas és látványos, de az is fontos, hogy ügyeljünk arra, hogy a verseny, a hétvégi esemény legfontosabb pontja a lehető legjobb legyen.”

„Nem számít, hogy hány szimulációt futtatsz, nincs pontosabb mérés annál, mint amikor kint vagy a pályán. A Forma-1, a csapatok és az FIA tanulmányozzák a felülvizsgált formátum lehetőségét egy kis számú eseményre a következő szezon kapcsán. 2020-ra stabilak maradnak a sport-és technikai szabályok, így ez tökéletes időt jelent az ilyen dolgok értékeléséhez.”

„Egyelőre nem született döntés, mert minden részletet véglegesítenünk kell, de az eddig kapott visszajelzések többnyire pozitívak voltak. Megértem a puristák aggodalmát, de ne féljünk kísérletezni, különben nem haladhatunk előre. Amiatt akarunk változtatásokat, hogy fejlesszük a sportunkat, mert máskülönben fennáll annak a veszélye, hogy hátracsúszol, ha ugyanazt csinálod.”