Vajon ismét keresztbe tesz az eső a Mercedesnek hazai pályán?

A Nürburgring egy jól ismert pálya Forma–1-es berkekben. Ugyan legutóbb még 2013-ban rendeztek ott nagydíjat, azért sokak számára lesz majd ismerős az aszfaltcsík. Egyvalami azonban biztosan eltérő lesz a korábbi évekhez képest: az időpont.

Eddig nagyrészt ugyanis a nyári időszakban tartottak futamot a Nürburgringen, így az időjárás nem volt annyira kegyetlen az esetek nagyobb részében. Most viszont már október közepe lesz, mire a sorozat ellátogat a helyszínre, ez pedig tartogathat érdekességeket.

Amikor a Forma–1 legutóbb Németországban járt, a verseny nem alakult valami fényesen az éppen ünneplő Mercedes számára. Ettől függetlenül a csapatfőnök, Toto Wolff már várja a közelgő eseményt.

„Szerintem a Mercedes számára mindig jó, ha van egy futam Németországban. Visszatérni a Nürburgringre igazán nagyszerű élmény lesz. Jó emlékeink vannak erről a pályáról. Nekem pedig érzelmi szempontból is fontos” – mondta Wolff a Formula1.com-nak. Az osztrák ugyanis egyszer megnyerte a Nürburgringi 24 órás versenyt.

„Mindenképpen izgalmas futamra számíthatunk az alacsony hőmérséklet miatt, és talán még eső is lesz. Az Eifel-hegységben minden megtörténhet. Már várjuk emiatt a kihívást. Sajnos idén azonban nem hívhatunk meg vendégeket vagy ültethetjük fel a Mercedes embereit a lelátókra. Mindig jó, ha van ilyen lehetőségünk.”

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

„Egyébként pedig mindenhol képesnek kell lenned pontokat szerezni. Néhány pályához jobban ragaszkodsz valamiért, de a fő cél most is az lesz, hogy egy jó versenyt fussunk, akárcsak tettük az Oroszországban” – zárta gondolatát Wolff.

Bármi is fog történni a jövő hét folyamán, az időjárásnak valószínűleg fontos szerep juthat majd. Korábban Sebastian Vettel is elmondta, hogy vélhetően nagyon hideg idő várható, reggel akár fagypont környékén is lehet a hőmérséklet, és elég nagy esély mutatkozik az esőre is.

