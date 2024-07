Üzenetet küldött Jos Verstappennek a Red Bull-alapító fia?

Az Osztrák Nagydíj hétvégéje a pályán és azon kívül is húzós volt a Red Bull számára, bár a legtöbben valószínűleg a Verstappen-Norris csata hevülete miatt nem is emlékeznek rá, de a háromszoros világbajnok apja és Christian Horner csapatfőnök között is újabb csörte indult, melyben Max apja mellé állt, mondván, az „teljesen elkerülhető lett volna.”

Azonban Horner nyerhette a belpolitikai csatát, legalábbis sokaknak feltűnt, a rajtrácson milyen jó kedélyű diskurzust folytat az energiaital-gyártó társalapítójának, Dietrich Mateschitznek a fiával, Markkal, ami azért érdekes, mert az elmúlt hónapokban kiszivárgott pletykák szerint pont Mateschitz és Helmut Marko voltak azok, akik szerették volna elmozdítani a brit menedzsert a helyéről.

Az osztrák Kleine Zeitung szerint nem is volt véletlen, hogy mindenki előtt fitogtatták jó kapcsolatukat, ezzel akartak ugyanis üzenni Jos Verstappennek, hogy ne merje őket Max esetleges távozásával zsarolni, valamint megmutatni, teljes a harmónia a csapatnál – márpedig a háromszoros világbajnok ezt tette meg maradásának feltételéül.

Az osztrák üzletember egyébként az F1-Insidernek némi csípős iróniával kommentálta a Verstappen Norris ütközetet is: „Nézzük a napos oldalát a dolognak: megspóroltam magamnak a győzelmi bónuszt és még így is tíz ponttal elhúztunk a legnagyobb riválisunktól.”