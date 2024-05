„Utáltuk Sebastian Vettelt a Ferrarinál!”

A jelenleg az F1TV szakértőjeként dolgozó Ruth Buscombe 2012 és 2015 között a Ferrarinál, 2016-ban a Haasnál, 2016 második felétől pedig a Saubernél dolgozott stratégaként, amely pozíciót idén hagyta el.

Buscombe arról nyilatkozott egy podcastben, hogy a Ferrarinál utálták a sikert sikerre halmozó Sebastian Vettelt, mielőtt hozzájuk igazolt volna, most viszont már nemcsak versenyzőként, hanem emberként is nagyon nagyra tartja a négyszeres világbajnokot:

„Nem győzöm eléggé dicsérni Sebet, mint embert és mint versenyzőt. 10 éve még nem tudtam volna elképzelni, hogy ilyeneket fogok mondani róla, mert 2012-ben a Ferrarinál dolgoztam, és utáltuk őt!”

„Ő is az mutatóujjas ünneplése a legrosszabb dolog volt számunkra, ezért nagyon izgatottak voltunk, amikor a Ferrarihoz igazolt. Egyszerűen túl jó volt, és ő volt a legfőbb riválisunk. Akkor még nem is sejtettem, hogy az egyik legfontosabb emberré fog válni az életemben, és a barátom lesz” – mesélte Buscombe a The Fast and The Curious podcastben.

