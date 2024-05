Utálóira reagálva készített pulóvert Lando Norris a győzelme után

Lando Norris a 110. nagydíján tudta megszerezni az első győzelmét, a sikere előtt pedig már 15-ször dobogóra állhatott – vagyis nagyon sok ideje ért már a győzelem, de a 2024-es Miami Nagydíjig kellett várni arra, hogy révbe érjen.

A közösségi médiában sokan a Lando No Wins gúnynévvel illették, amit most már nem lehet mondani rá – erről pedig egy pulóvert is készített Norris – a pulcsi a Lando No Wins felirat szerepel, viszont a „No” szó le van húzva, hiszen már győzött.

A pulcsi ára meglehetősen borsos, hiszen 90 dollár, átszámítva bő 32 ezer forint, akinek viszont lenne kedve és pénze megrendelni, az ezen a linken keresztül teheti meg.

