Űrtechnológia mellett ragasztószalag: miért éri meg a csapatoknak?

A Forma-1 mindig is a teljesítmény maximalizálásáról szólt az adott keretrendszeren belül, a csapatok pedig minden követ megmozgatnak annak érdekében, hogy elérjék a hőn áhított győzelmet – legyen szó 1000 km-es gumitesztről, az üzemanyagátfolyást mérő műszer kijátszásáról vagy a költségsapkára vonatkozó szabályok szabados értelmezéséről.

A hasonlóan nagy visszhangot keltő történetek mellett a McLaren úgy döntött, hogy bemutat egy pár olyan munkafolyamatot, amelyek mindennaposak a Forma-1-ben, és ha minimálisan is, de hozzájárulnak az adott autó teljesítményéhez.

Még több F1 hír: Meglepőt húzott a Williams, Sargeant Brazíliában is kap egy szabadedzést!

Az egyik ilyen jellegzetes kép, amely az évek alatt berögzülhetett az F1-es közvetítéseket követve az, ahogyan a csapatok szerelői ragasztószalaggal lefedik az autó formáját adó panelek közötti legapróbb réseket is. A McLaren elmondása szerint a pár grammos extra súlyért cserébe is megéri elvégezni a műveletet, amelynek pusztán aerodinamikai előnyei vannak.

A csapat versenymérnökei szerint nem mérik, hogy a sokösszetevős F1-ben az autók felszalagozása mennyit számít a köridőkben, de mivel a várható szám nem nulla, ezért megéri rászánni az időt a garázsban.

A ragasztószalag két területen is javítja az autó aerodinamikáját. Először is, a rések közötti szivárgások megszűntetésével csökkentik az autó légellenállását, és biztosítják azt, hogy az autó a tervezési paramétereinek megfelelő mennyiségű leszorítóerőt termel.

Másodszor, a rések leragasztásával hatékonyabbá tudják tenni az autó hűtőrendszereit, szintén a szivárgások megszüntetése miatt, mivel így nagyobb energiájú levegőt tudnak keresztülvinni a hűtőkön.

Tape is applied to the car of Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Performance Fotó készítője: Steve Etherington / Motorsport Images

A McLaren a mérhetetlen, de bevett megoldásnak számító gyakorlat mögött álló pszichológiai háttérre is rámutatott: hiába hinnénk azt, hogy egy 5 kilométeres pályán 20, 1,5 másodperces intervallumon belül elhelyezkedő autót könnyű elválasztani egymástól, túl sokszor bizonyosodott már be, hogy az ezredmásodpercet mérve is lehet azonos időt autózni.

Ennek leghíresebb példája az 1997-es szezonzáró időmérője amikor Michael Schumacher, Jacques Villeneuve és Heinz-Harald Frentzen is 1:21.072-es időt autóztak, de nem is kell ennyire visszamennünk az időbe, hogy szoros eredményt lássunk: a 2022-es Japán Nagydíj időmérőjén Daniel Ricciardo 3 ezreddel bukta el a Q3-as szereplést Sebastian Vettellel szemben, egy ennyire kompetitív környezetben pedig a csapatok az apróságokkal is elmennek a végletekig, hogy bebiztosítsák a sikerüket.

Nyitókép: McLaren Racing