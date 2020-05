Újranyitott a Ferrari Maranellóban

A Ferrari sportmenedzsmentje megkezdhette május 21-én a működését, miután nem hosszabbították meg a kötelező leállási időszakot. A motort készítő gyárak már a múlthéten megkezdhették részleges működésüket.

Az újraindulás azonban csak részleges egyelőre, és bár a szerelők hozzáérhetnek az SF1000-hez, a technikai, és adminisztratív alkalmazottaik nagy része továbbra is otthonról fog dolgozni, írja az it.motorsport.com

Újraindították a cég belső számítógép és levelezőrendszerét is, és megkezdődhetett a munka a Barcelonában csalódást keltően közepesen teljesített SF1000-en is.

Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

A Ferrarinak azért is sürgős a fejlesztés, mert a koronavírus-járvány miatt elhalasztott 2021-es szabályváltozások miatt gyakorlatilag jövőre is a 2020-as autókat fogják használni, azonban bizonyos fejlesztési területeket be fognak fagyasztani.

Egyelőre csak a karosszéria tartozik ide, azonban még várható, hogy a felfüggesztések, és a sebességváltó fejlesztését is befagyaszthatják akár 40 másik elem mellett, az Auto Motor und Sport értesülései szerint pedig a Ferrari új sebességváltót akar fejleszteni még a befagyasztások előtt, mert kiderítették, hogy a Mercedes már 4 rögzítőcsavarral meg tudja oldani a teljes sebességváltó elhelyezését, ami a Ferrarinak még csak 6-tal megy, ami jelentős aerodinamikai hátrányt jelent a hátsó tengelyen.

Szintén fontos a Ferrarinak, hogy a kétes 2019-es motor teljesítményéből elveszített lóerőket valahogyan visszaszerezzék, és az it.motorsport.com értesülései szerint még körülbelül 15 lóerővel növekedhet majd a 2020-as motor teljesítménye az ausztriai szezonnyitóra.

A Ferrari szigorú egészségvédelmi intézkedések mellett nyithatta újra a gyárát, ami miatt a működési hatékonyságuk még körülbelül 15%-kal elmarad a normálistól, azonban a home-office lehetővé teszi az autó fejlesztését.

A Ferrarinak kulcsfontosságúak lehetnek az elkövetkező hetek, ugyanis nem csak a 2020-as, de a 2021-es teljesítményüket is most alapozzák meg, és Ausztráliában a legtöbb szakértő szerint csak a 3. erő voltak a Mercedes, és a Red Bull mögött, és még Mattia Binotto is azt nyilatkozta Barcelonában, hogy csekélyek a győzelmi esélyeik Melbourne-ben.

