Újra száguld a mezőny – galériánk a bahreini délelőttről!

Lewis Hamilton, Mercedes W13 1 / 211 Fotót készítette: Giorgio Piola

Mercedes W13 detail 2 / 211 Fotót készítette: Giorgio Piola

Mercedes W13 detail 3 / 211 Fotót készítette: Giorgio Piola

Red Bull Racing RB18 side detail 4 / 211 Fotót készítette: Giorgio Piola

Williams FW44 side details 5 / 211 Fotót készítette: Giorgio Piola

Williams FW44 side details 6 / 211 Fotót készítette: Giorgio Piola

Mercedes W13 detail 7 / 211 Fotót készítette: Giorgio Piola

Mercedes W13 detail 8 / 211 Fotót készítette: Giorgio Piola

Mercedes W13 detail 9 / 211 Fotót készítette: Giorgio Piola

Red Bull Racing RB18 sensor detauls, front suspension 10 / 211 Fotót készítette: Giorgio Piola

Mercedes W13 mirror 11 / 211 Fotót készítette: Giorgio Piola

Mercedes W13 front wing and front suspension 12 / 211 Fotót készítette: Giorgio Piola

Mercedes W13 front wing and front suspension 13 / 211 Fotót készítette: Giorgio Piola

Mercedes W13 front 14 / 211 Fotót készítette: Giorgio Piola

Mercedes W13 front 15 / 211 Fotót készítette: Giorgio Piola

Ferrari F1-75 rear 16 / 211 Fotót készítette: Giorgio Piola

Ferrari F1-75 side detail 17 / 211 Fotót készítette: Giorgio Piola

Haas VF-22 18 / 211 Fotót készítette: Haas F1 Team

Haas VF-22 19 / 211 Fotót készítette: Haas F1 Team

Haas VF-22 20 / 211 Fotót készítette: Haas F1 Team

Haas VF-22 21 / 211 Fotót készítette: Haas F1 Team

Lando Norris, McLaren 22 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Lance Stroll, Aston Martin, Sebastian Vettel, Aston Martin, Esteban Ocon, Alpine F1 Team and Carlos Sainz Jr., Ferrari 23 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Lance Stroll, Aston Martin, Sebastian Vettel, Aston Martin, Esteban Ocon, Alpine F1 Team 24 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Lance Stroll, Aston Martin, Sebastian Vettel, Aston Martin 25 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Lance Stroll, Aston Martin and Sebastian Vettel, Aston Martin 26 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Lance Stroll, Aston Martin 27 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Lance Stroll, Aston Martin 28 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Kevin Magnussen, Haas F1 Team 29 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Kevin Magnussen, Haas F1 Team 30 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42, with technical equipment fitted 31 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

George Russell, Mercedes-AMG 32 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

George Russell, Mercedes-AMG, Carlos Sainz Jr., Ferrari 33 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42, locks up with technical equipment fitted 34 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42, with technical equipment fitted 35 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42, with technical equipment fitted 36 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

George Russell, Mercedes-AMG 37 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

George Russell, Mercedes-AMG 38 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Fernando Alonso, Alpine F1 Team Carlos Sainz Jr., Ferrari 39 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Esteban Ocon, Alpine A522 40 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Esteban Ocon, Alpine A522 41 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Esteban Ocon, Alpine A522 42 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., Ferrari and Lewis Hamilton, Mercedes-AMG 43 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., Ferrari, George Russell, Mercedes-AMG, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren, Pierre Gasly, Scuderia AlphaTauri, Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri, Nicholas Latifi, Williams Racing, Alex Albon, Williams Racing, Mick Schumacher, Haas F1 Team and Kevin Magnussen, Haas F1 Team 44 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari 45 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, with technical equipment fitted 46 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, with technical equipment fitted 47 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, with technical equipment fitted 48 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing 49 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, George Russell, Mercedes-AMG 50 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing Carlos Sainz Jr., Ferrari Fernando Alonso, Alpine F1 Team 51 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing Nicholas Latifi, Williams Racing Sergio Perez, Red Bull Racing 52 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing 53 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren, Pierre Gasly, Scuderia AlphaTauri, Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri, Nicholas Latifi, Williams Racing, Alex Albon, Williams Racing, Mick Schumacher, Haas F1 Team and Kevin Magnussen, Haas F1 Team 54 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, George Russell, Mercedes-AMG 55 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, George Russell, Mercedes-AMG 56 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG 57 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG 58 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG 59 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG 60 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG 61 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes W13, with test equipment fitted 62 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes W13, with test equipment fitted 63 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes W13, with test equipment fitted 64 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes W13, with test equipment fitted 65 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes W13, with test equipment fitted 66 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes W13, with technical equipment fitted 67 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes W13, with technical equipment fitted 68 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes W13, with technical equipment fitted 69 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes W13, with technical equipment fitted 70 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes W13, with technical equipment fitted 71 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes W13, with technical equipment fitted 72 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren 73 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, with technical equipment fitted 74 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren Max Verstappen, Red Bull Racing Nicholas Latifi, Williams Racing Sergio Perez, Red Bull Racing 75 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren Max Verstappen, Red Bull Racing Sergio Perez, Red Bull Racing 76 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes W13, with technical equipment fitted 77 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin, Lando Norris, McLaren and Sergio Perez, Red Bull Racing 78 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin and Fernando Alonso, Alpine F1 Team 79 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 80 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 81 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 82 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin 83 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin 84 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin 85 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin 86 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, with technical equipment fitted 87 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, with technical equipment fitted 88 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, with technical equipment fitted 89 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Pierre Gasly, Scuderia AlphaTauri, George Russell, Mercedes-AMG 90 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Pierre Gasly, Scuderia AlphaTauri Lewis Hamilton, Mercedes-AMG 91 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, with technical equipment fitted 92 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, with technical equipment fitted 93 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Pierre Gasly, Scuderia AlphaTauri Lewis Hamilton, Mercedes-AMG 94 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Nicholas Latifi, Williams Racing and Alex Albon, Williams Racing 95 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, with technical equipment fitted 96 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, with test equipment attached 97 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, with testing equipment attached 98 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team Guanyu Zhou, Alfa Romeo F1 Team Kevin Magnussen, Haas F1 Team 99 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Mick Schumacher, Haas F1 Team Kevin Magnussen, Haas F1 Team 100 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Nicholas Latifi, Williams Racing Alex Albon, Williams Racing 101 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin 102 / 211 Fotót készítette: LAT Images

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, with technical equipment fitted 103 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull Racing RB18 front brake 104 / 211 Fotót készítette: Giorgio Piola

Mercedes W13 side detail 105 / 211 Fotót készítette: Giorgio Piola

Mechanics in the pit lane with the car of Pietro Fittipaldi, Haas VF-22 106 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Mechanics in the pit lane with the car of Pietro Fittipaldi, Haas VF-22 107 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Esteban Ocon, Alpine A522 108 / 211 Fotót készítette: Carl Bingham / Motorsport Images

McLaren MCL36 front suspension 109 / 211 Fotót készítette: Giorgio Piola

Mechanics in the pit lane with the car of Pietro Fittipaldi, Haas VF-22 110 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Esteban Ocon, Alpine A522 111 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, alongside Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 112 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 113 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 114 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 115 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 116 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes W13 117 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes W13 118 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes W13 119 / 211 Fotót készítette: Carl Bingham / Motorsport Images

Alex Albon, Williams FW44 120 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Alex Albon, Williams FW44 121 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Alex Albon, Williams FW44 122 / 211 Fotót készítette: Carl Bingham / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes W13 123 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL36, with test equipment 124 / 211 Fotót készítette: Carl Bingham / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL36, with test equipment 125 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL36 126 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL36 127 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Kevin Magnussen, Haas F1 Team 128 / 211 Fotót készítette: Steven Tee / Motorsport Images

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42 129 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42 130 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42 131 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42 132 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42 133 / 211 Fotót készítette: Carl Bingham / Motorsport Images

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42 134 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42 135 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42 136 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42 137 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42 138 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

George Russell, Mercedes-AMG 139 / 211 Fotót készítette: Carl Bingham / Motorsport Images

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 140 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG 141 / 211 Fotót készítette: Carl Bingham / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes W13 142 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes W13 143 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes W13, with a hole in his sidepod 144 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Ferrari F1-75 side detail 145 / 211 Fotót készítette: Giorgio Piola

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 146 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Sergio Perez, Red Bull Racing 147 / 211 Fotót készítette: Carl Bingham / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, leaves the garage 148 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, in the pit lane with mechanics 149 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 150 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 151 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 152 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 153 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 154 / 211 Fotót készítette: Carl Bingham / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 155 / 211 Fotót készítette: Carl Bingham / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 156 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 157 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 158 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Mercedes W13 side detail 159 / 211 Fotót készítette: Giorgio Piola

Mercedes W13 side detail 160 / 211 Fotót készítette: Giorgio Piola

Mercedes W13 rear brake 161 / 211 Fotót készítette: Giorgio Piola

Mechanics in the pit lane with the car of Pietro Fittipaldi, Haas VF-22 162 / 211 Fotót készítette: Carl Bingham / Motorsport Images

Mechanics in the pit lane with the car of Lewis Hamilton, Mercedes W13 163 / 211 Fotót készítette: Carl Bingham / Motorsport Images

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 164 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 165 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 166 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing 167 / 211 Fotót készítette: Carl Bingham / Motorsport Images

McLaren MCL36 front brake 168 / 211 Fotót készítette: Giorgio Piola

Mechanics in the pit lane with the car of Lewis Hamilton, Mercedes W13 169 / 211 Fotót készítette: Carl Bingham / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 170 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 171 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 172 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 173 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 174 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 175 / 211 Fotót készítette: Carl Bingham / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes W13 176 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes W13 177 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes W13 178 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 179 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 180 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 181 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes W13 182 / 211 Fotót készítette: Carl Bingham / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL36 183 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL36 184 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42 185 / 211 Fotót készítette: Carl Bingham / Motorsport Images

Esteban Ocon, Alpine A522 186 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Esteban Ocon, Alpine A522 187 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Alex Albon, Williams FW44 188 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Alex Albon, Williams FW44 189 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 190 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 191 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 192 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 193 / 211 Fotót készítette: Carl Bingham / Motorsport Images

Mercedes W13 front wing comparison 194 / 211 Fotót készítette: Giorgio Piola

Mercedes W13 chassis canards 195 / 211 Fotót készítette: Giorgio Piola

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 196 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 197 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 198 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 199 / 211 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 200 / 211 Fotót készítette: Carl Bingham / Motorsport Images

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 201 / 211 Fotót készítette: Carl Bingham / Motorsport Images

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 202 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes W13 203 / 211 Fotót készítette: Carl Bingham / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes W13 204 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL36 205 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Esteban Ocon, Alpine A522 206 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Esteban Ocon, Alpine A522 207 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 208 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 209 / 211 Fotót készítette: Carl Bingham / Motorsport Images

Alex Albon, Williams FW44 210 / 211 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images