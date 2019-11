Újra egy versenyen Alonso, Button, Rosberg és Barrichello?

Fernando Alonso, Jenson Button, Nico Rosberg és Rubens Barrichello már nem versenyeznek a Forma-1-ben. A kétszeres spanyol világbajnok még visszatérhet, míg Button, Rosberg és Barrichello más utakon jár. Jövőre azonban akár újra ugyanazon a rajtrácson láthatjuk őket, ha igent mondanak.

A Foxsports jelentése szerint ugyanis Alonso, Button, Rosberg és Barrichello is ott lehetnek az S5000 kategória versenyén a Bathurst International esemény keretén belül. Ez egy 3 napos rendezvény, ami számos különféle kategóriát vonultat fel, beleértve a nagyon látványos S5000-et is. A V8-as formulakategória idén szeptemberben debütált Ausztráliában, többek között Barrichello vezetésével, aki még mindig aktív.

Az ausztrál Racing Group igazgatója, Matt Braid reméli, hogy a jövő év december elejére (4-6.) tervezett versennyel növelhetik a tétet, aminek a Mount Panorama Circuit ad majd otthont. A szakember szerint ez egy kiváló lehetőség arra, hogy Bathurst rivaldafénybe kerüljön, és a nemzetközi versenyzők esélyt kapjanak arra, hogy ezen a helyszínen is pályára guruljanak, mivel eddig korlátozottak voltak a lehetőségek arra, hogy Ausztrália legjobb versenypályáin is megmérettessék magukat.

A szervezők arra számítanak, hogy az S5000 kategória rendkívül erős és gyors autói miatt a körrekord is megdőlhet. Ez szinte garantálható lenne, ha az említett ex F1-es világbajnokok és Barrichello is részt venne a futamon. Andy Priaulx, aki négy Bathurst 1000 versenyen is elindult már, ugyancsak ott lehet a mezőnyben.

