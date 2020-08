Újra a Mercedesek az élen Verstappen előtt, Grosjean 5. a Spanyol Nagydíj második szabadedzésén

A Spanyol Nagydíj második szabadedzését - az elsőt a két Mercedes nyerte Verstappen és a Ferrarik előtt - egy kicsit nagyobb szélben rendezték meg a barcelonai pályán, így némivel nehezebb körülményekkel néztek szembe a pilóták.

Az első 10 percet az áramlásjelző festékkel vastagon befújt autóval Lando Norris zárta az élen Magnussen előtt a közepes keverékeken, bár ekkor a nagyok még nem gurultak ki a pályára - mikor ez megtörtént, Hamilton gyorsan bement 1:19, egy körre rá pedig 1:18 alá a közepeseken.

Az első félórát Hamilton Verstappen, Bottas és Ricciardo előtt zárta az élen, ám ekkor Bottas váltott lágyakra és nyolc tizedet vert csapattársára. Hamilton egy saját lágy gumis körrel reagált, ami három tizeddel volt jobb Bottasénál.

Ezzel kezdődött meg a következő szakasz, ahol a pilóták lágyakon próbáltak minél jobb időt menni és meglepetésre Romain Grosjean sokáig a 3. helyen autózhatott ekkor, bár végül Ricciardo, majd Verstappen is megelőzték - a Mercedesekre egyikük sem jelentett veszélyt.

A Ferrarik ezúttal nem tudták megismételni a délelőtt látott gyakorlatukat, Leclerc a 6., Vettel a 12. helyre jött fel, de a Red Bullnál is hasonlóan felemás volt ez a menet, mivel Verstappen 3. helye mellé Albon egy 13.-at húzott be.

Alex Albon, Red Bull Racing RB16 Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

A 7. helyre a hazai pályán versenyző Carlos Sainz érkezett be, a visszatérő Perez jobb tudott lenni csapattársánál, 8. és 11. lett a két Racing Point, az első tizet Ocon és Gasly zárta, a mezőny végét pedig a két Williams foglalta le magának.

Ezután úgy 10 perccel ismét sokan kijöttek a lágyakon, de hamar kiderült, hogy ez már a versenyszimulációk ideje, javításokat már nem láttunk, de páran - Raikkönen és Ocon - panaszkodtak az autóra.

A "versenytempókban" a Red Bull, ahogy eddig is a teszteken most sem volt vészesen lemaradva az éllovasoktól, Sainz versenyszimulációja közben pedig kipróbálta a 13. kanyar régi vonalvezetését, hogy ne ragadjon be Latifi mögé - aki később Kvjat előtt csúnyán be is szitált.

Ami szintén eléggé szembetűnő volt, hogy Bottastól Russellig nagyon sokan panaszkodtak a kemény keverékekre, szóval érdekes lesz látni, hogy egyáltalán bevállalja-e majd valaki vasárnap ezek használatát.

10 körrel a vége előtt Grosjean teljesítménycsökkenésre hivatkozva beevickélt a bokszba, ami nem túl jó ómen az eddigieknél mindenképpen jobb teljesítményt nyújtó csapatnál, a visszajátszás alapján sem volt bíztató a dolog.

A végéig már nem változott semmi, ami azt jelenti, hogy a Mercedes pilótái ismét nagy magabiztossággal fordulhatnak rá a szombati harmadik szabadedzésre és az időmérőre, ahol valószínűleg utoljára használhatják az időmérős módot.

