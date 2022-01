Újabb változás az Alpine-nál: Prost is elhagyja az istállót

Az Alpine jelenleg strukturális változásokon megy keresztül, Laurent Rossi vezérigazgató pedig teszi is a dolgát, miközben igyekszik a tavaly debütált márkát visszajuttatni az F1 élére.

Múlt héten derült fény például arra, hogy Marcin Budkowski ügyvezető igazgató is távozik, aki lényegében a csapatfőnöki szerepet töltötte be, hiába mondták azt hivatalosan, hogy az Alpine-nak nem volt igazi csapatvezetője. Jelenleg egyébként maga Rossi viszi az istállót ideiglenesen.

A források szerint pedig az Aston Martintól nemrég távozó Szafnauer lehet majd a tényleges utódja Budkowskinak. Az amerikait már a tavalyi évben is hírbe hozták az Alpine-nal, de ő akkor még tagadta a dolgot, most már viszont szinte biztos, hogy mégis ennél az istállónál fog kikötni.

Prost eközben több ízben is dolgozott az Alpine anyacégével, a Renault-val, 1981 és 1983 között például a gyári csapatuk pilótája volt. A 2016-os gyári szintű visszatérésükkor pedig tanácsadói és nagyköveti szerepet vállalt a márkánál.

Prostnak évenként megújuló szerződése volt a csapattal, de most a menedzsment úgy határozott, hogy nem hosszabbítják azt meg vele. Ha pedig ez nem lenne elég, az is egyre valószínűbb, hogy az osztrák víztechnológiai cég, a BWT főszponzorként csatlakozhat majd az Alpine-hoz, ami azt jelenti, hogy akár a rózsaszín is hangsúlyosabb szerepet kaphat az idei festésben.

Szafnauernek pedig egyébként is jó a viszonya a BWT vezetőségével, miután szorosan együttműködtek, amikor a cég még a Force Indiát és a Racing Pointot szponzorálta. Tavaly a BWT ugyan még maradt az Aston Martinnal a csapat átalakulását követően, de a szponzori szerepük jelentősen lecsökkent.

Ez vélhetően nem is tetszett nekik, ezért is kerestek új partnert. Maga a BWT neve egyébként már eltűnt az Aston Martin weboldaláról, bár a britek még nem jelentették be hivatalosan, hogy nem folytatják az együttműködést.

Úgy tűnik tehát, hogy minden kezd a helyére a kerülni az Alpine-nál, és nemsokára további bejelentések érkezhetnek.

