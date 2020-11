Újabb utalást tett Wolff a Forma-1-es jövőjére, de most a másik irányba

Az utóbbi időszakban Toto Wolff több olyan nyilatkozatot is adott, amelyben arra utalt, hogy a jövőben már valamilyen felső vezetői pozícióban tudná elképzelni magát a Mercedes Forma-1-es csapatánál a mostani, utazó szerepköre helyett.

Wolff olyan kijelentéseket is tett, hogy már keresi az utódját, azonban nem sokkal később már arról beszélt, hogy sem ő, sem Lewis Hamilton nem végzett még a Forma-1-ben.

A jelek szerint azonban a verseny nélküli hétvégén volt ideje Wolffnak elgondolkoznia a jövőjén, és elmondta, hogy ameddig élvezi a pozícióját, még folytatni fogja a munkát a csapatfőnöki pozícióban.

„Szerintem maradok még egy évet, ráadásul csapatfőnöként” – nyilatkozta Wolff az osztrák ORF csatornának, számolt be a SoyMotor. „A következő két év nagyon érdekes lehet még, és ameddig élvezem a munkát, maradni fogok.”

„Azt azonban tudom, hogy lassan el kell kezdenem az utódom betanítását, és lehet, hogy ő már mellettem fog dolgozni a következő szezonban.”

Wolff nem részletezte, hogy ez mennyi ideig fog tartani, erről még a Sky-nak adott interjújában beszélt: „Nem tudom még, mennyi ideig tart ez majd, talán két vagy 3 év, és azt sem mondhatom el, kit néztem ki az utódamul.”

Wolff maradása valószínűleg előrevetíti Lewis Hamilton szerződéshosszabbítását is, a hatszoros világbajnok akár már most hétvégén, a Török Nagydíjon is beállíthatja Michael Schumacher rekordját.

Az osztrák szakember, és a brit bajnok is úgy nyilatkoztak, hogy először be kell fejezniük az idei munkát, és majd csak azután tudnak leülni. Ennek a munkának már az egyik felével már végeztek a konstruktőri bajnoki cím megszerzésével.

