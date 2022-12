Újabb top 10-es lista: ezúttal a versenyzők szavaztak

A Forma–1 hivatalos oldala ötödik alkalommal kérte meg arra az állandó mezőny tagjait, hogy értékeljék riválisaik pályán nyújtott teljesítményét, és ez alapján állítsanak fel egy saját top 10-es listát.

Ahogy az a korábban években is történt, úgy a pilótáknak most is lehetőségük volt saját magukra szavazni, de persze nem mindenki élt ezzel a lehetőséggel. A rangsorukat azonban titokban adták le, és a konkrét pontszámokat nem fedték fel.

A pontozási rendszer az F1-es futamok pontozási rendszere szerint működött, tehát az első helyezett a listán 25 pontot, míg a tizedik egy pontot kapott. A versenyzők által készített listákat aztán összegezték, így kialakult, hogy ki kapta a legtöbb pontot.

Ahogyan a csapatfőnököknél, úgy a versenyzőknél is Verstappen lett az év pilótája, akit ezúttal is Charles Leclerc követ. A harmadik helyen holtverseny alakult ki a Mercedes párosa, vagyis Lewis Hamilton és George Russell között.

Az ötödik pozíció Lando Norrisé lett, míg a hatodik Fernando Alonsóé, aki egy hellyel előzte meg honfitársát, Carlos Sainzot. Alex Albon meggyőző teljesítménye a gyengécske Williamsnél látszólag meggyőzte társait, hiszen a brit-thai a rangsor nyolcadik helyére került, holtversenyben Sergio Perezzel, illetve a visszavonult Sebastian Vettellel.

Érdekességképpen még hozzá kell tenni, hogy a mezőnyből egyedüliként Lewis Hamilton idén is tartózkodott a versenytársai rangsorolásától.

Íme tehát a pilóták sorrendje a pilótákról:

